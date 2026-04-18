İran: "Hürmüz Boğazı abluka kaldırılıncaya kadar kapatılacak"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne ilişkin açıklamalarının hiçbir geçerliliği olmadığını belirterek. "Hürmüz Boğazı, bugünden itibaren akşam saatlerinden başlayarak abluka kaldırılıncaya kadar kapatılacaktır" açıklamasını yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nım son durumuna ilişkin yazılı açıklama yayımladı. İran'ın daha önce "Lark Koridoru" üzerinden sivil gemilerin geçişine izin verdiği hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda bazı gemilerin DMO Deniz Kuvvetleri'nin koordinasyonunda Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı aktarıldı.

"Hürmüz Boğazı abluka kaldırılıncaya kadar kapatılacak"

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı ablukaya değinilen açıklamada, "Ateşkes şartlarına ilişkin taahhütlerin ihlal edilmesinin ardından ABD, İran'a ait gemi ve limanlara yönelik deniz ablukasını kaldırmadı. Bu nedenle Hürmüz Boğazı, bugünden itibaren akşam saatlerinden başlayarak abluka kaldırılıncaya kadar kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Yaklaşan gemiler hedef alınacak"

Açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki tüm gemilere uyarıda bulunularak, "Hiçbir gemi bulunduğu demirleme noktasından hareket etmemeli, Hürmüz Boğazı'na yaklaşılması düşmanla iş birliği olarak değerlendirilecek ve ihlalde bulunan gemiler hedef alınacaktır" denildi.

"ABD'nin terörist başkanının açıklamalarının hiçbir geçerliliği yoktur"

Açıklamada ayrıca gemi sahiplerine ve mürettebatlara yalnızca DMO Deniz Kuvvetleri'nin resmi duyurularının takip edilmesi çağrısında bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki seyrüsefer güvenliğine ve deniz taşımacılığına yönelik ifadelerinin sert bir şekilde eleştirildiği açıklamada, "ABD'nin terörist başkanının Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne ilişkin açıklamalarının hiçbir geçerliliği yoktur" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı