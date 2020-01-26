Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize açıklaması

26.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Tebbun'u Türkiye'ye davet ettim.

Cezayir'le ortak ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı istişare ettik. Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu, girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir.

Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye'ye seyahatlerini kolaylaştırıyoruz. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık.

Parlamentolarımız arasında karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın sıklaştırılmasının faydalı olacağını da değerlendiriyoruz.

Libya'da ateşkesin kalıcı olarak tesisi için hem bölge ülkeleriyle hem uluslararası aktörlerle yoğun temaslarda bulunuyoruz. Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupalı ülkeler olmak üzere sergilenen ikircikli tavrın çok büyük bir payı vardır. Geldiğimiz aşamada Berlin'de alınan kararların takibi ve sahaya uygulamaya geçilmesi önem taşıyor. Türkiye olarak, elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

TEBBUN'DAN TAZİYE MESAJI

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un açıklamaları ise şöyle:

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ederek ikinci ülkesi Cezayir'e gelmiş bulunmaktalar.

Kendi adıma ve Cezayir halkı adına Türkiye'de vuku bulan elim deprem neticesinde ve bunun sonucunda da 30'dan fazla vatandaşın hayatını kaybetmesinden dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye'nin şanına yakışır bir büyükelçilik için bizden satın alma talebini de onayladım. Yine kardeş Türkiye'nin Cezayir'de kültür merkezi açması ve Cezayir'in de Türkiye'de kültür merkezi açma konusunda anlaşmaya vardık."