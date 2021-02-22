Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisinin İzmir Gençlik Kolları Başkanına övgü dolu sözler: Benden geri değil

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AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan hakkında "Boy pos yerinde. Benden geri değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için yürüttüğü kampanyaya tepki gösterdi.

"BAŞARDIĞI İÇİN ÇILDIRIYORLAR"

Erdoğan yaptığı açıklamada, "CHP eski bakanımız Albayrak'ı ve şahsımı hedef alıyor. Bu iş özellikle ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payının vermek bize vacip oldu. Şahsım ve ailemi hedef alan bir kampanya yürütüyorlar. Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Türkiye'nin son dönemde enerji alanında attığı adımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde yaptığı stratejiler yer alıyor. Bunu başardığı için çıldırıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"LİSE YILLARINDAN BERİ HER KADEMEDE GÖREV YAPTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, yapılacak olan gençlik kollar başkanlığı seçimleri için mevcut başkan Eyyüp Kadir İnan'ı aday gösterdi. İnan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Erdoğan, "Kendisi lise yıllarından beri İzmir'de gençlik kollarımızın her kademesinde görev yapmış olan bir kardeşimizdir" dedi.

Eyyüp Kadir İnan

"KATKILARI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Açıklamasına devam eden Erdoğan, "Lisansını ve yüksek lisansını siyaset bilimi alanında yapan kardeşimizin hem teorik birikimi hem siyaset tecrübesiyle gençlik kolları başkanımız olan partimize önemli katkıları olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"BENDEN GERİ DEĞİL"

O sırada kameralar İnan'ı çekerken, Erdoğan "Maşallah gördüğünüz gibi, boy pos yerinde. Benden geri değil" dedi.