Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a üçlü işbirliği mesajı: Türkiye olarak varız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ekonomi, ticaret ve birçok alanda yapılan işbirliğine değinen Erdoğan, "Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaretimiz 2020'de biraz daralsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşmak" dedi. Erdoğan ayrıca, "Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü işbirliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"GÜRCİSTAN'LA HEDEFİMİZ 3 MİLYARLIK TİCARET HACMİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Sayın Başbakan, Türkiye'yi yakından tanıyan bir liderdir. Bu yıl Ankara'daki ilk mukim diplomatik temsilcilik olan Gürcistan Büyükelçiliği'nin açılışının 100., Gürcistan'ın bağımsızlığının ise 30. yılını kutluyoruz. Sayın başbakanla bugün ülkelerimiz arasındaki konuları ikili anlamda ele fırsatı bulduk, ardından da heyetler arası değerlendirmemizi gerçekleştirdik. Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaret hacmimizde 2020'de biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Serbest ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlemlerini hızlandıracak düzenlemeler için de ayrıca çalışma kararlığı içerisindeyiz. Enerji alanındakiler başta olmak üzere, Türk şirketlerinin Gürcistan'da yaklaşık 213 milyon dolar değerinde yatırımları bulunuyor."

GÜNEY GAZ KORİDORU

"Komşumuz Gürcistan'la bölgemizin çehresini değiştiren büyük projelere birlikte imza attık. Enerji güvenliği konusunda stratejik öneme haiz Güney Gaz Koridoru'nu oluşturduk. Bağlantı mekanizmalarının ve kombine ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi bölgesel kalkınma açısından çok çok önemlidir. Bu kapsamda Türkiye üzerinden Kafkasya ve Orta Asya'yı aşarak Çin'e kadar ulaşan Hazar geçişli doğu-batı ortak koridorunu hayata geçirdik. Demir ipek yolu güzergahının da parçası olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan ihracat trenlerimiz Rusya ve Çin'e sefer düzenliyor.

"TREN HATTINI DAHA DE ETKİNLEŞTİRECEĞİZ"

Marmaray'la Avrupa'ya bağlayarak ticari potansiyelini artırdığımız bu tren hattının daha etkin çalışması için görüş alışverişinde bulunduk. Sayın başbakanla FETÖ başta olmak üzere terör konusundaki mutabakatımızı da ele aldık. Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle bildiriyoruz. Abazya ve Güney Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içerisinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzusunu bu vesileyle tekrarlamak istiyorum. Komşumuzun Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine desteğimiz tamdır. Sayın başbakanla bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk.

ERMENİSTAN'A İŞBİRLİĞİ MESAJI

Türkiye Gürcistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcı bölgesel işbirliği zaviyesinden müşterek çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Azerbaycan'la güçlü işbirliğimiz bu bakımdan önemlidir. Bunun yanında, özellikle de Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü işbirliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız. Ve bu yıl içerisinde de yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı dışişleri bakanlarımızın belirleyeceği bir tarihte yapma kararlığını ortaya koyduk. Mevcut mekanizmalarımızı kararlı, ideal bir şekilde ortaya koyarak adımlarımızı atacağız.