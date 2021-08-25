Denizli Büyükşehir "Genç Dostu Şehir" ödülü aldı
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Denizli Büyükşehir "Genç Dostu Şehir" ödülü aldı

Denizli Büyükşehir 'Genç Dostu Şehir' ödülü aldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje" yarışmasında "Denizli Genç 2023" projesi ile ödüle layık görüldü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje" yarışmasında "Denizli Genç 2023" projesi ile ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'deki belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin hazırladığı "Genç Dostu Şehirler" temalı projeleri kapsayan yarışma sonuçlarının açıklandığı programda Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Denizli Genç 2023" projesi ile ödül almaya hak kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gençlerin yerel yönetimlere doğrudan katılımının sağlanmasının hedeflendiği proje ile kazanılan ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kez daha ödül almanın kendileri için ayrı bir onur, şeref ve mutluluk olduğunu belirtti.

Projeyi Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin yaptığına işaret eden Zolan, şunları kaydetti:

"Gençler için gençler proje yaptı. Projeye bizler de destek olduk ve ödüle layık görüldü. Gençlik bizim değerimiz, gözbebeğimiz, enerjimiz, hazinemiz. Onları geçmişle buluşturup, köklerinden koparmadan geleceğe hazırlamak gerekiyor. Gençlerimizi her alanda söz sahibi yapmak, donanımlarını artırmak ve bizden daha güzel işler yapmalarına vesile olmak için çalışıyoruz. Bir gencimizin dahi başarılı olması bizim için en büyük ödüldür. Proje, onlara dokunmaya, fikirlerini almaya birlikte hareket etmeye vesile kılacaktır. Bizi bu ödüle layık gören başta Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Belediyeler Birliği Değerlendirme Kurulu'na, projeyi yazan genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Denizli Genç 2023

Denizli merkez ve 19 ilçesinde yaşayan tüm gençleri kapsayan Denizli Genç 2023 projesi, gençlerin yerel yönetimlere doğrudan katılımının sağlanmasını hedefliyor.

Gençlerin 2023 vizyon ve hedeflerine uygun ilerlemesi amaçlanan proje, yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi, gençlerin yerel yönetimlere aktif katılımı, üniversite ve gençlik Kuruluşlarının tümüne etki edebilecek projeler bütününü kapsıyor. Projede, Her Gönüllü Bir Fidan, Geleceğe Işık Tut, Gençler Afete Hazır, Denizli'yi Kodlayan Minik Parmaklar, Denizli Gençlik Senatosu, Siber Zorbalığa Genç Etkisi, Genç Denizli Mobil, Kanalıma Hoş Geldiniz, Ahilik Mektebi, 19 İlçe 19 Kütüphane, 2023 Gençlik Akademileri gibi çok sayıda program bulunuyor.

Denizli Büyükşehir 'Genç Dostu Şehir' ödülü aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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