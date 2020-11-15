Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapalı Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapalı Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir

15.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapalı Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kapalı Maraş bölgesi ziyareti sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kapalı Maraş'a ilişkin, "Buranın gerçek sahipleri bellidir. Sene 74. Sene 2020. Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık biz diyoruz ki adım atalım" dedi.

Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 37. yıl dönümünde Maraş'ı ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak açıklama yaptı.

"ULUSLARARASI TOPLUM KKTC'YE ADİL DAVRANMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sene 74. Sene 2020. Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık biz diyoruz ki adım atalım. Kuzey'i adeta mahkum etmişler, Güney'i AB üyesi yapmışlar. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değildir. Uluslararası toplum KKTC'ye adil davranmadı. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizlikti" ifadelerini kullandı.

''BURANIN GERÇEK SAHİPLERİ BELLİDİR''

Erdoğan, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Bugünkü attığımız adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Maraş için yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri bellidir. Gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir. Maraş kendi asıl sahiplerine kavuşmuştur" dedi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 18:57:31. #1.15#
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