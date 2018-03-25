Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndan Övgüyle Bahsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyoğlu Belediye'nin projelerinden övgüyle bahsetti, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için de müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknoloji konusundan örnek bir belediye konumuna gelen Beyoğlu Belediyesi için, "Beyoğlu Belediyemiz ismine ve imajına uygun şekilde teknolojiyi en iyi kullanan kurumlarımızdan biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü katıldığı AK Parti Beyoğlu İlçesi 6. Olağan Kongresinde Beyoğlu Belediyesi'nin projelerinden ve çalışmalarından övgüyle bahsetti.

"Belediyedeki işlerinizin yüzde 95'inin online ortamda takibi mümkün hale gelmiştir"

Beyoğlu Belediyesi'nin online ortamda aktif hale geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyoğlu'nda atılan bütün adımlar ortada. İlçemizde bugüne kadar yaptığımız hizmetlere şöyle bir baktığımızda, burada aldığımız desteğin öyle körü körüne olmadığını görüyoruz. Beyoğlu Belediyemiz ismine ve imajına uygun şekilde teknolojiyi en iyi kullanan kurumlarımızdan biridir. Vatandaşlarımızın belediyedeki işlerinin yüzde 95'inin online ortamda takibi mümkün hale gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Okmeydanı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin örnek projelerinden biri olarak gösterilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için de değerlendirmelerde bulunarak müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okmeydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 80 bin kişinin 60 yıllık tapu meselesi çözüldü. Buradan bu projenin birinci etabında uygulama ruhsatı aşamasına gelindiğinin müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum, hayırlı olsun. Örnektepe'de gayrimüslim vatandaşlarımızın da haklarını, hukuklarını koruyacak şekilde yine önemli bir dönüşüm projesi hayata geçiriliyor" diye konuştu.

"Tarlabaşı'nda tarihi dokuya uygun şekilde yenileme çalışmaları sürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Beyoğlu'nu İstanbul'un vitrini olarak değerlendirdi. Beyoğlu Belediyesi'nin uluslararası takdir kazanan Tarlabaşı Yenileme Projesi, İstiklal Caddesi'nin yenilenmesi, terk edilmiş Emek Sineması'nın yeniden açılmasına değinen Erdoğan, Beyoğlu Belediyesi'nin öncülük ettiği projeleri kongre katılımcılarıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarlabaşı'nda hem kentsel yenileme, hem restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Bu bölgedeki binaların kimilerinde 120 yıl geriye gidilerek hak sahipleri bulunmuş ve hukuki sorunlar çözülerek tarihi dokuya uygun şekilde yenileme çalışmaları yürütülmüştür" dedi.

"Beyoğlu'nun geleceği inşa ediliyor"

Beyoğlu'nda önemli çalışmaların devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da üzerinde en çok tartışma konusu olan Emek Sineması, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı gibi mekanlar hep Beyoğlu'nda yer alıyor ve bunlarla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Bu tartışmaların mecrasından çıkmadan yürütülmesi konusunda belediyemiz hep öncülük yapmıştır. Haliçport ve Galataport gibi İstanbul'un prestij projeleriyle Beyoğlu'nun geleceği inşa ediliyor. Tabi bunlar bittiği zaman Beyoğlu çok daha farklı olacağı gibi, İstanbul bambaşka olacak. Şehrimizin en önemli konaklama merkezi olan Beyoğlu'nda günlük kapasite 50 bin yatağa kadar çıktı, bu da 2 milyar dolara yakın bir ticaret hacmi anlamına geliyor. İstanbul'un vitrini olan bu ilçede yeni istihdamın 134 bini bulması, 10 bin yeni esnafın faaliyete başlaması, yürütülen çalışmaların büyüklüğünü göstermeye herhalde yeterlidir. Bu altyapı ve üstyapının ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yıkım ruhsatını takdim etti. - İSTANBUL