Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da

Çalışmalarını 2,5 aydır İstanbul'daki Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mesaisine Milli Güvenlik Toplantısı ile başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da
02.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:25

Çalışmalarını 2,5 aydır İstanbul'daki Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mesaisine Milli Güvenlik Toplantısı ile başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta 3 önemli toplantıya başkanlık edecek. Bu toplantılardan ilki MGK toplantısı. MGK koronavirüs nedeniyle en son 30 Ocak'ta toplanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yüz yüze yapılacak toplantının ana gündem maddelerinden biri terörle mücadele.

PKK'ya yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen operasyonlar değerlendirilecek ve sonuçları masaya yatırılacak. Toplantının diğer bir gündemi ise Suriye'de Rusya ile gerçekleştirilen ortak devriyeler olacak. MGK'nın en kritik başlıkları arasında Libya da bulunuyor. Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırıları ve onlara karşı verilen mücadele görüşülecek.

Pandemiyle mücadele süreci de Milli Güvenlik Kurulu'nda detayları ile görüşülmesi planlanıyor. MGK toplantısının ardından yarın AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısı gerçekleştirilecek. Perşembe günü ise Erdoğan, Külliye'de kabineyi toplayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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