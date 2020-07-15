Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık gündeme getirdiği "15 Temmuz paraları nerede?" sorusuna yanıt verdi. 15 Temmuz şehitleri ile gaziler için 340 milyon lira para toplandığını ve salgın döneminde 1000'er TL nakdi destek uygulaması başlattıklarını belirten Erdoğan, "Kifayetsizlere kulak asmayın" dedi.

15.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasive Milli Birlik Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz şehitleri için toplanan para nerede?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz şehit yakınlarımız ile gazilerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere burada 340 milyon civarında bir yardım toplanmıştır. Sizlerden şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kimselere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ İLE FETÖ DEVLETTEN TEMİZLENMEYE BAŞLADI"

15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün devletten temizlenmeye başladığını söyleyen Erdoğan, "Eski Türkiye tamamen mazide kalmıştır. İcazet alan, yardım bekleyen Türkiye artık eskide kalmıştır. Milletin hak ve hukukunu koruma noktasında hiçbir engel tanımıyoruz. FETÖ'cü alçaklardan da işledikleri cinayetlerin hesaplarını hukuk önünde soruyoruz. FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şehadet mertebesine ulaşmak ne kadar ulvi bir derece ise, arkasında kalanlar için şükretmek de bu derece ulvi bir görevdir. Şehit ailelerimiz ile bir araya gelmeye, telefonda konuşmaya çalışıyorum. Şehit yakınlarımızın abideleşen metanetlerine bu ziyaretler ve görüşmelerde şahit oluyoruz.

Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar bu milletin de canından bir parçadır. Şehitlerimizin bıraktığı diğer yakınları ile birlikte, yetimleri ve öksüzleri de bu millete emanettir. Gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

"BİR GÜNÜN ASRA BEDEL OLDUĞU BİR GECEYDİ 15 TEMMUZ"

Bir günün bir ömre asra bedel olduğu günler olur. 15 Temmuz bu millet için öyle bir geceydi. Tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak bir zafer kazanılmıştır. Milletimiz darbe girişimini engellemenin yanı sıra, topyekun bir işgali engellemiştir.

Atılan kurşunların, getirilen tedbirler karşısında adeta eridiği o gece, Allah'ın yardımı, aziz milletimizin cesareti, şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde aydınlık bir geleceğe dönüşmüştür.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE DARBE İNDİRİLMESİNİN ARDINDA FETÖ'NÜN TEMİZLENMESİ VAR"

15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin DEAŞ'tan, YPG'ye kadar birçok terör örgütüne darbeler indirmesinin arkasında FETÖ'nün temizlenmesi vardır. Özel okullar tasfiye edilmeye başlandıkça çocuklarımızın ufku açılmaya başlamıştır. TSK, her türlü operasyonu icra edecek imkanlara kavuşmuştur. 15 Temmuz terörle mücadelede de bir milat olmuştur. Sadece ülke içinde değil, dışında da tarihin en büyük terör operasyonlarını düzenledik. Doğu Akdeniz'de attığımız adımlarla Kuzey Kıbrıs Türklerinin haklarını da koruduk.

"DÜNYAYI FETÖ'CÜLERE DAR EDİYORUZ"

İcazet alan, yardım bekleyen Türkiye artık eskide kalmıştır. Milletin hak ve hukukunu koruma noktasında hiçbir engel tanımıyoruz. FETÖ'cü alçaklardan da işledikleri cinayetlerin hesaplarını hukuk önünde soruyoruz. FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerindeki FETÖ'cü teröristi yurt dışında yakaladık ve getirdik."

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: KİFAYETSİZLERE KULAK ASMAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz şehitleri için toplanan para nerede?" sorusuna da üstü kapalı bir şekilde yanıt verdi.

15 Temmuz şehit yakınları ile gazilerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere burada 340 milyon civarında bir yardım toplandığını belirten Erdoğan, "15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp, tankların arasından kaçarak, kendi belediye başkanlarının evinde sığınanların, kendi ikballeri uğruna her mesele gibi bunu da istismar etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Safsatalarla şehit yakınları ve gazilerimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Devletimiz her türlü sıkıntısında şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındadır. Kifayetsizlere kulak asmayın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"SALGIN DÖNEMİNDE 1000'ER TL NAKDİ DESTEK UYGULAMASI BAŞLATTIK"

"Toplanan yardımların amacına ve bağış şartlarına uygun şekilde kullanılmasını temin için geçen sene Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nı kurduk. Vakfımız her ne kadar birileri yıpratmaya çalışsa da, şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için gayret gösteriyor.

Salgın döneminde toplumun her kesimi gibi 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi de desteklemek amacıyla, vakfımız kaynaklarıyla aylık 1000'er TL nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam etmeyi ve ettirmeyi kararlaştırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın

Manşet

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