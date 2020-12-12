Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Kahramanlar, milletler için istiklal ve istikbalin milli refleksleridir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Kahramanlar, milletler için istiklal ve istikbalin milli refleksleridir. Kahramanları olmayan milletler istiklalini de istikbalini de kaybetmeye mahkumdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 9 Aralık 2020'de aldığı kararla "milli kahraman" olarak ilan ettiği 1. Karabağ Savaşı Gazisi İbad Hüseyinli'yi tebrik etti. Topçu, Aliyev'in bu kararının çok isabetli ve çok önemli bir karar olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yalçın Topçu, İbad Hüseyinli'nin Azerbaycan'ın milli kahramanı olmakla birlikte aynı zamanda Türk ve İslam aleminin de kahramanı olduğunun altını çizerek, Karabağ'ın Ermenistan işgal ve soykırımına uğradığı dönemde İbad Hüseyinli'nin insanüstü bir mücadele göstermiş olduğunu, bu kahramanlıklarından ötürü de Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev tarafından "Azerbaycan Bayrak Nişanı" ile taltif edildiğini belirtti.

"Halkın gönlünde Milli Kahraman olduğuna şahidim"

İbad Hüseyinli'nin kahramanlığının herkesçe bilindiğini vurgulayan Yalçın Topçu, "İbad Hüseyinli'nin, işgalci, bebek katili Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ve onun mihmandarı ASALA terör örgütü üyelerine karşı verdiği kahramanca mücadeleyi, başta anavatanı Azerbaycan ve Anadolu olmak üzere Türk-İslam dünyasındaki halkların kalbinde ve yüreğinde 'Milli Kahraman' olduğuna şahidim, biliyorum" diye konuştu.

"Aliyev'in bu kararı çok önemli bir olaydır"

Topçu, Aliyev'in kararına ilişkin şunları kaydetti:

"İlham Aliyev'in İbad'ın sağlığında iken bu unvanı imzalayarak tescil etmiş olması çok önemli bir olaydır. Neden önemli olduğuna ise şu şekilde açıklık getireyim. İlham Aliyev, İbad'ın bu ünvanını tescil ederek bir kere Azerbaycan gençliğine şunu söylemiştir. Vatan için, millet için, devlet için, istiklal ve istikbalimiz için hiç bir şey düşünmeden, sağına soluna bakmadan düşman üzerine koşanları asla ve kat-a millette unutmayacak, devlette unutmayacaktır demiştir. Devletin unutmadığını da bu unvanı onayarak tescil etmiştir."

"Bu taltif gençlerimizi cesaretlendirecek ve gençlerimiz için rol model olmasının önünü de açacaktır"

Topçu, Sn. Aliyev'in kararıyla ilgili kendisini bilgilendiren Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e de teşekkür ederek, "Kardeşim Ibad'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 'Milli Kahraman' olarak taltif edildiğini görünce dünyalar benim oldu. İbad zaten halkın gönlünde milli kahramandı. Bu karar Türk dünyasının bir evladı olarak beni de geleceğimiz açısından çok umutlandırdı çünkü bu karar gençlerimiz için çok önemli bir taltif olmuş oldu. Bu taltif gençlerimizi cesaretlendirecek ve gençlerimiz için rol model olmasının önünü de açacaktır. Kahramanlar, milletler için istiklal ve istikbalin milli refleksleridir. Kahramanları olmayan milletler istiklalini de istikbalini de kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı