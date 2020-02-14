Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik: "Ermeni meselesi 365 gün ciddi olarak üzerinde durmamız...

14.02.2020 00:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 00:54

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği 'Ermeni Sorunun Arka Planı ve Gerçekler' isimli programda yaptığı konuşmada, "Bu konu sadece 24 Nisan'da üzerinde durulması gereken bir konu olmamalı, 365 gün sürekli ciddi olarak üzerinde durmamız gereken bir konu olmalıdır" dedi.



Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Ermeni Sorununun Arka Planı ve Gerçekler' adlı programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik konuşmacı olarak katıldı. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, Ermeni sorununa ve soykırım iddialarına tarihi belgeleri de göstererek katılımcılara bilgiler aktardı.



"Aslında 1915 bir sonuçtur"



Ermeni sorunuyla ilgili bilgiler aktaran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, "Ermeni sorunu dediğimiz zaman Türkiye'de var olan yanlış bir algı var. Biz maalesef konunun sadece 1915 olayları çerçevesinde, I. Dünya Savaşı döneminde ortaya çıkan olaylar olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Aslında 1915 bir sonuçtur. Bu sonuca nasıl gelindi, bunun tarihi arka planın bilinmesi gerekiyor. Tarihi olaylara baktığımız zaman tarihi olaylar zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Bir tarihi olayı diğer bir tarihi olaydan ayırmak zordur. Bu tarihi olaylarda sebep sonuç ilişkileri vardır. Ermeni sorununa da bu çerçevede bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Osmanlı-Rus savaşlarından sonra, bu savaşların kazanılması için Ermeniler ellerinden gelen tüm imkanlarla seferber olmuşlar ve savaşı Rusya'nın kazanmasını sağlamışlardır. Artık Kafkasya'ya hatırı sayılır bir nüfus göç ettirildikten sonra Rusya'nın Ermenilere Kafkasya'da özerk bir devlet bahşedeceğini ümit eden Ermeniler adeta hayal kırıklığına uğramışlardır" dedi.



"Ermeni meselesi 365 gün ciddi olarak üzerinde durmamız gereken bir konu olmalıdır"



Sinema, film ve diğer iletişim çalışmalarında bütçenin az olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Sertçelik, "Bizim tarihi çalışmalar dışında, sinema, film, belgesel veya diğer iletişim çalışmalarında son derece yetersiz ve bütçesinin az olduğunu söylemek durumundayım. Ama diğer tarafta 2015'e girerken Ermeniler Türkiye'den bir tazminat koparabilmek düşüncesiyle milyarlarca dolar para harcadılar. Diasporaları başta olmak üzere diğer batılı devletlerin de vermiş oldukları yardımlarla çok kapsamlı çalışmalar ortaya koydular ama amaçlarına ulaşamadılar. Bu konu sadece 24 Nisan'da üzerinde durulması gereken bir konu olmamalı, olmamalı, 365 gün sürekli ciddi olarak üzerinde durmamız gereken bir konu olmalıdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Son 15 yıldır Ermeniler kara bir propaganda yürütmeye başladılar"



Programın sonunda bir katılımcının sorusunu cevaplayan Sertçelik, "Son 15 yıldır Ermeniler kapsamlı olarak kara bir propaganda yürütmeye başladılar. Türkiye'de soykırım olduğu yalanını ifade eden tartışma programlarını bazı tarihçileri, soykırım yalanını savunanların çağrıldığını görürsünüz. Kapsamlı ve sinsi bir çalışma var. Amaçları Türkiye'de bir soykırımın olduğuna inandırılması, bu yönde gerçekten yazılı görsel medyada iyi çalışıyorlar. Ama bizim bunlara çok fazla karşılık verebildiğimizi ben söyleyemeyeceğim. Amaç şu, Türk milletini inandırıp, sonra diyecekler ki Türkler de soykırım olduğunu kabul ediyorlar. Herhangi bir mahkeme kararı olmadan Türkiye Cumhuriyeti devletinden olmamış bir soykırımı tanımak suretiyle, önce tazminat ardından da toprak talep etmeye niyetleri var" dedi.



Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, programın sonunda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seyit Sertçelik'e plaket takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA