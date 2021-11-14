Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı? Parlamenter sistem için bir araya gelen 6 parti iki kriteri belirledi

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' önerisi için TBMM'de toplantılar düzenleyen muhalefetteki 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları, ilk kez canlı yayında bir araya gelerek görüşmeleriyle ilgili detayları anlattı.

CANLI YAYINDA BİR ARAYA GELDİLER

Chp Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Halk TV'ye konuk oldu.

"ANLAŞAMADIĞIMIZ HİÇBİR TEMEL İLKE YOK"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' açıklamaları sorulan CHP'li Erkek, "Türkiye'nin yeni bir siyaset kültürüne ihtiyacı var. 6 parti birlikte çalışmamızın da aslında anlamı bu. Anlaşamadığımız hiçbir temel ilke yok. Farklılıklarımızla bir aradayız ama merkezimizde demokrasi var. Hukukun üstünlüğü var. Siyaset yapma şeklimizi değiştirmemiz lazım. Bugüne kadar hep geçmişi deşerek siyaset yapıldı. Biz geçmişteki hataları da göz önünde bulundurarak geleceği de inşa etmek için siyaset yapmalıyız" diye konuştu.

"YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ KONUSUNDA UZLAŞTIK"

Seçimlere birlikte girmeseler bile 6 partinin uzlaştığı noktayı açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, yeni hükümet sistemi konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımızın bir sırası var. Öncelikle anayasaya uygun olarak yasama yürütme ve yargı şeklimde çalışmalarımızı yürüttük. Her partinin kendi açıkladığı ilkeleri var. Bizim de iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkelerimiz var. Biz koltuk uğruna siyaset yapmıyoruz. Yüzde 50+1'lik sistem milleti gerçekten bölmek, parçalamak, kendi seçmeninizi konsolide etmek için karşı tarafta bir düşman kesim yaratmak bakımından son derece uygun bir anayasal düzen. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliği esnasında bunun ülkenin birliğine hizmet etmeyeceğini söyledik ve nitekim etmedi. Bunun sonucunu 83 milyon yaşıyoruz."

NASIL BİR CUMHURBAŞKANI OLACAK?

"Nasıl bir cumhurbaşkanı?" düşünülüyor sorusuna yanıt verem Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, "Yeni sisteme geçişi sağlayacak cumhurbaşkanını aday göstereceğiz" dedi. Kaya sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkenin bir hemhal olamaya ve helalleşmeye ihtiyacı var. kendi yerimizi terk etmeden diğer kesimleri anlamaya ihtiyacımız var. Bu çalışma 84. milyon için yapılan bir çalışma. Bu çalışma iktidarı devirelim diye yapılan bir çalışma değil. Bu çalışma iktidar partisine oy verenlerin endişelerini de gören bir çalışma. 2. yüzyıla hazırlanıyorsak herkes karşısındakine yaptığı haksızlıkları düşünürsek helalleşmiş oluruz."

"2 YIL GÖREVDE KALACAK"

"Seçilecek cumhurbaşkanı adayı acil çözülmesi gereken konuları çözecek 2 yıl görevde kalacak. İcracı olacak. Sistem değişene kadar cumhurbaşkanı öngörülemeyen kararlara imza atmayacak. Meclisi ötelemeyecek."

"GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA AKTİF SİYASETE DÖNMEYECEK"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp ise, "Gensoru getiriyoruz. Ama bu eski gensoru değil. Ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağız. Gensoruyu veren hükümet aynı zamanda yeni hükümeti de belirleyecek. Kurmadan yıkmak yok. Cumhurbaşkanı bunu onaylamak zorunda. Seçildiği gün partisiyle ilişkisi kesilecek. Görev süresi dolduğunda siyaset yapamayacak. Görev süresini tamamladıktan sonra köşesine çekilecek, aktif siyasete dönmeyecek" dedi.

"58 MADDE ÜZERİNDE ANLAŞTIK"

Altı siyasi parti temsilcisi, yaptıkları toplantılarda şu ana kadar 58 madde üzerinde uzlaştıklarını açıkladı. Yasama, yargı, yürütme konularının detaylarının görüştüklerini aktaran Mustafa Yeneroğlu, seçim kanunu, siyasi etik kanunu, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi konuların da görüşüleceğini söyledi. Yeneroğlu sözlerine şöyle devam etti:

Şimdiye kadar 58 madde üzerinde uzlaştık. Bundan sonraki süreçte 15-20 madde daha görüşeceğiz. Cumhurbaşkanının icra yetkisi olmayacak. Cumhurbaşkanı meclisten çıkan kanunları veto hakkına sahip olmayacak. Anayasa mahkemesine götürebilecek. Yürütmede güç başbakanda ve bakanlarda olacak. Eli kolu bağlı bir başbakan olmayacak ama buna karşı son derece hesap verebilir bir sistem olacak. Öte yandan meclisi güçlendiriyoruz. yasama ve denetleme yetkisi bugün sıfırlanmış durumda. Bizim getireceğimiz sistemde yasama ve denetleme mecliste olacak. Bakanlıkların bütçeleri ilgili komisyonlara gelecek. Orada para konuşulmayacak politikalar konuşulacak.

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