Cumhur İttifakının İlk Yönetim Kurulundan Önemli Mesajlar

Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Turgutlu Belediye Başkan adayı Turgay Şirin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığında AK Parti İlçe Teşkilatını ağırladı. Cumhur İttifakı olarak ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Şirin, "Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz ilk buluşmamızın ardından kutlu zaferimizin ilk kıvılcımını yaktık. Bu güçlü kadrolara inancımız tam. Hep birlikte el ele vererek Cumhur İttifakını Turgutlu'da iktidara taşıyacağız" dedi.

Turgutlu'da Cumhur İttifakı ilk buluşmasının ardından yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. MHP İlçe Teşkilatı'nda gerçekleşen toplantıya 22. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Süleyman Turgut, AK Parti Turgutlu İlçe Başkan Kazım Dilek, MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sibel Nevin Baş, MHP Kadın Kolları Başkanı Sanem Ateş Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser, Ülkü Ocakları Turgutlu Başkanı Cemal Gürefe ve her iki partinin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

31 Mart akşamı yaşanacak zafere gidilen yolda el birliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Turgutlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Turgutlu Belediye Başkan adayı Turgay Şirin, "Pazartesi akşamı gerçekleştirdiğimiz ilk buluşmamızın ardından sanırım en net mesajları verdik. Bugün de seçim çalışmaları sürecinden yol haritamızı görüşmek üzere bir araya geldik. Bu toplantılar bizlere bir ivme kazandıracak. Bundan sonra hep birlikte hareket ederek, tek noktadan çıkış ile seçim çalışmalarımıza başlayacağız. Bizim kendimize inancımız tam. Çıktığımız yolun doğru olduğuna da inanıyoruz. Arkalarında durduğumuz mücadelemize inancımız tam. Dolayısıyla niyetler samimi olunca sonucumuz da o denli güzel olacak. Kutlu zaferimizin ilk kıvılcımını yaktık. Hep birlikte el ele vererek Cumhur İttifakını Turgutlu'da iktidara taşıyacağız" dedi.

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek ise, "Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. yılını kutluyor ve tebrik ediyorum. Bugünkü toplantımız gerçekten tarihi bir andır. Bu toplantılarımız haykırma zamanının başlangıç noktalarıdır. Burada Allah nasip ederse Cumhur İttifakının gücünü hep beraber eze eze göstereceğiz. Bu inancımızdan hiç şaşmadık, kimsenin şüphesi de olmasın. Bizler belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde 'kendimi şanslı bir ilçe başkanı olarak görüyorum' demiştim. Allah'a hamd olsun teşkilatlar açısından biz Turgutlu'da gerçekten büyük değerlere sahip bir belediye başkanı ile çalışıyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz AK Parti Teşkilatı olarak yanınızdayız. Cumhur İttifakına halel gelmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmakla mükellefiz. Başarı siyasi partiler için hep hedeftir. Gayretlerimizi göstereceğiz. Burası samimiyetle devam ediyor, tevazuyla da bitireceğiz. Çok şükür çalışkan, dürüst bir belediye başkanımız var. Allah'a hamd olsun diyoruz. Büyükşehirde de gerçekten büyük yatırımlar yapmış, bir Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Kim ne derse desin. Kimi yaklaşımlar 'Siz şöyle demiştiniz, siz böyle demiştiniz' şeklinde. Ancak siz de takdir edersiniz ki 15 Temmuz'dan sonraki süreçte hasıl olan beka sorununa karşı söylemlerimiz hep net oldu. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Bayrak inmez, ezan susmaz düsturuyla aynı davayı savunuyoruz. Bizde yabancılık yok. O açıdan Cumhur İttifakında Türkiye'ye emsal olacak başarıyı elde etmekle mükellefiz. Hep bana hep bana ya da hep sana hep sana değil. Fedakarlıkla yürüyeceğiz. Çünkü bu teşkilatlar fedakarlıkla bir arada. Kolay değildir teşkilatçılık. 2004'den 2009'a kadar 2009'dan 2014'e kadar bizim düşüncemizde olan arkadaşlarımızla çalıştık. Akabinde 2014'de Sayın Turgay Şirin, Belediye Başkanlığını devraldı, bugüne dek de taş üstüne taş koymasından dolayı Allah bin kere kendisinden razı olsun. Burada bir zihniyet çatışmasının ötesinde bir hizmet yolunda birbirimize ne katabilirizin hesabını yapıp da hesabi değil hasbi olarak devam edeceğiz. Bunu tüm arkadaşlarımızın içine sindirmesi lazım. Bizler siyasi partiyiz. Ancak Belediye Başkanımız siyasi partilerin üzerindedir. Turgutlu halkının şehr-i eminidir. Bugüne dek beraber olmaktan rahatsız olmadık. Her zaman yüzüne baktığımız ve diğer arkadaşlarımızın da yüzüne bakabileceğimiz yerdeyiz. Bu beraberliğimize nifak sokmaya, çatıştırma haline dönüştürmeye, bazılarının ekmeğine yağ sürecek herhangi bir kapı açmaya izin vermemek gerek. Siyasi ikbal için birlikteyiz. Geçtiğimiz günkü buluşmamızda gerçekten güzel bir atmosfer yaşadık. Güzel bir karşılama oldu. Üzerine basa basa hep anlattık. Algıları bile henüz 2-3 günde çok farklı bir şekilde değiştirdik. Birlikte çalıştığımızda da nasıl sonuçlar elde edeceğimizi tasavvur ediyoruz. O açıdan bizler sizlerle birlikte olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Sizlerin aleyhine bizlerden hiçbir şey çıkmaz, sizlerden de bize çıkmaz. Biz bu inançla buradayız. Elbette hatalarımız olabilir, insanlar beşer şaşar. Söylemler farklı farklı algılanabilir. Ancak Cumhurbaşkanımızın MHP Genel Başkanımızın söylemlerini yerine getireceğiz. Her kim olursa olsun onun üstüne demir yumruğumuzu vuracağız ve onu paramparça edeceğiz. Cumhur İttifakını dağıtmayacağız. Bu inançla hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA