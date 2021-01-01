Cuma Mesajları | En güzel Ayetli, Hadisli Cuma mesajları! Whatsapp, Instagram, Facebook Cuma Mesajları!

Hayırlı Cumalar! En güzel resimli Ayetli, Hadisli ve anlamlı cuma mesajlarını sevdiklerinizle WhatsApp, Facebook, Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. Birbirinden anlamlı ve güzel Cuma mesajlarıyla sevdiklerinizin Cuma gününü kutlayabilirsiniz. En güzel Ayetli, Hadisli Cuma mesajları! En anlamlı kısa Cuma Mesajlarını sizler için seçtik!

Mübarek Cuma günü geldi, Müminler camilerde saf tuttu ve sevdikleriyle helalleşti. 1 Ocak en güzel, en anlamlı ve en şık resimli Cuma mesajlarını sevdiklerinizle SMS ile ya da sosyal medyalardan, Whatsapp'tan gönderebilirsiniz. Haftanın bayramı Cuma günü için en güzel ve en anlamlı Ayetli, Hadisli Cuma mesajlarını sizler için derledik!

EN GÜZEL AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir." Hz. Ebubekir (r.a)

Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.



Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar!



Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun!

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)



"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam ile. Hayırlı Cumalar!

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.



Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar. Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin



Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.



Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif/Müslim) Hayırlı cumalar…

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar dilerim! Tövbelerin kabul olacağı, duaların yankılanacağı bu anlamlı günü en hayırlı şekilde geçirmeniz dileğimle Hayırlı Cumalar.

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. Hayırlı Cumalar!



Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun!

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar!



Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

Unuttum! Dünya bir gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unutmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.





