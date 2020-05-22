Cuma mesajları! Cuma mesajları 2020 yeni resimli sözler, resimsiz ve hadisli Cuma mesajları
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Cuma mesajları! Cuma mesajları 2020 yeni resimli sözler, resimsiz ve hadisli Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Haftanın en kıymetlisi Cuma geldi. Müminler için ayrı bir öneme sahip olan bugün cemaatle kılınan Cuma namazı ardından, kardeşler mübarek Cuma'nın hayırlı olmasını diler. Güzel sözlü Cuma mesajları, bugün için WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram üzerinden gönderilmeye hazır. İşte, resimsiz Cuma mesajları...

Cuma mesajları! Cuma mesajları 2020 yeni resimli sözler, resimsiz ve hadisli Cuma mesajları
22.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:40

Ramazan ayının son Cuma günü, bol ibadetle ve dua ile idrak edilecek. Müslümanların dualarda buluştuğu bu anlamlı günde sevdiklerinize, yakınlarınıza ayetli ve hadisli Cuma mesajları gönderin. Birbirinden güzel Cuma mesajları ile çevrenizdekilere Cuma gününün anlamını bir kere daha hatırlatın. Anlamlı Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar. .

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar..

Cuma mesajları! Cuma mesajları 2020 yeni resimli sözler, resimsiz ve hadisli Cuma mesajları

Cuma günü ya da gecesinde vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki; Allah onu kabir fitnesinden korumasın. (Hadis-i Şerif) Hayırlı Cumalar…

Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH'ın sizi unutmadığının müjdesidir… Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar…

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları! Cuma mesajları 2020 yeni resimli sözler, resimsiz ve hadisli Cuma mesajları

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar..

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Cuma mesajları! Cuma mesajları 2020 yeni resimli sözler, resimsiz ve hadisli Cuma mesajları

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21) Cumamız bereketli olsun.

Rabbim hepimizi hayatından dua eksik olmayan, duayı hayatına taşımayı başarmış, yaptığı ameller ile başkalarından da hayır duaları alan ve yaptığı duaları kabul edilen kullarından ihsan etsin bizleri. Cumanız hayırlara vesile olsun.

Cuma mesajları! Cuma mesajları 2020 yeni resimli sözler, resimsiz ve hadisli Cuma mesajları

Allah'ım… Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat… Hayırlı Cumalar..

Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı Cumalar.

Rabbim nesillerinizi zulme dur demek, zalime adaletin kudretini göstermek için hükümdar eylesin Cumamız Mübarek Olsun.

Cuma mesajları! Cuma mesajları 2020 yeni resimli sözler, resimsiz ve hadisli Cuma mesajları

Ettiğiniz tüm dualar, hayrıyla, bereketiyle, şifasıya hayatınıza dolsun. Huzurlu bir cuma günü geçirmeniz dileğiyle…

Rabbim bu güzel günde, dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Hayırlı cumalar.

Allah'ım, bize seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle amin. Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları! Cuma mesajları 2020 yeni resimli sözler, resimsiz ve hadisli Cuma mesajları

Ey Rabbim; Habibini öyle sevdir ki bizlere, gözümüzü kapatıp 'Ya Rasulallah' dediğimizde, gül kokusu sarsın her yanımızı. Hayırlı, nurlu cumalar.

Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin hayırlı cumalar.

Cuma mesajları! Cuma mesajları 2020 yeni resimli sözler, resimsiz ve hadisli Cuma mesajları

'O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)' CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Cuma mesajları! Cuma mesajları 2020 yeni resimli sözler, resimsiz ve hadisli Cuma mesajları
Cuma mesajları! Cuma mesajları 2020 yeni resimli sözler, resimsiz ve hadisli Cuma mesajları
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