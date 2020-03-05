Cuma mesajları 6 Mart 2020 - Resimli Cuma mesajları, anlamlı ve en şık Cuma mesajları, hadisli ve dualı Cuma mesajları

05.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:41

Cuma mesajları resimli 2020 yılında uzaktaki sevdiklerinizle yakınlaşmanıza yardımcı olur. En mübarek vakitler arasında yer alan Cuma günü, öyle bir zaman var ki dualar geri çevrilmiyor. Cuma namazı ile birlikte cemaat bu hayırlı günü dualarla idrak eder. Kısa öz, metinli Cuma mesajları sayesinde Cuma gününü çevrenizle kutlayın. Hadisli Cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI - ANLAMLI CUMA MESAJLARI

'Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve Cuma, öbür Cuma'ya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir'

"O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Araf suresi 8. ayet)

Ey insan! Cenneti istiyorsan istenilen gibi yaşa, Cehennemi istiyorsan istediğin gibi yaşa. Hayırlı Cumalar.

Rabbim! Dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Hayırlı Cumalar.

"Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem" diyen Sevgilinin (S.A.V.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile. Hayırlı Cumalar dilerim.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin. Sizleri, ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhari, Tevhid 35)

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma Suresi – 10)

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9)

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…

Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizleriniz. Hayırlı Cumalar...

Her Cuma bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizleriniz. Hayırlı Cumalar..

Cumamız mübarek, dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzel sizlerin üzerine olsun.

Ey Rabbim! Bizlere seni hatırlatan haller seni anlatan diller sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle, Cumanız mübarek olsun!

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. (Cuma Suresi 9-10)

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin! (Fussilet suresi, 37)

Dedi ki: "Ben hüznümü, kederimi ancak Allah'a şikayet ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri de bilirim. (Yusuf suresi, 86)

Edep ve ahlak tekrar tekrar giyilen, eskimeyen yepyeni elbiselerdir. Zeka ve düşünce de berrak bir aynadır. Hz. Ali (ra)

İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır. (Yusuf suresi, 57)

Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. (İnsan suresi, 26)

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)

Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir. (Hadid suresi, 1)

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım Seni seni anlatan dilleri Seni anlatan halleri Uğrunda geçen günleri Sevginle dolup taşan aydınlık kalpleri ihsan eyle. İlahi iman verdin; daim eyle, ihsan verdin kaim eyle. Bu mesajı okuyan kulunu Cennetinle cemalinle müserref eyle.(Amin)