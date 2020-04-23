Cuma mesajları - 2020 güzel sözlü, hadisli ve ayetli Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları
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Cuma mesajları - 2020 güzel sözlü, hadisli ve ayetli Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Mübarek Cuma günü geldi, Müslümanlar bu anlamlı günü Allah'a (c.c.) dua ve ibadet ederek geçirecek. En kutsal zamanlardan Cuma günü, sevdiklerinizi de unutmayın ve onlara WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ve SMS yoluyla birbirinden güzel, hadisli ve dualı Cuma mesajları gönderin. Hadisli, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları..

23.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:54
Cuma mesajları - 2020 güzel sözlü, hadisli ve ayetli Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları

2020 resimli Cuma mesajları ile bu zor günlerde sevdiklerinizi sevindirin. Güzel sözlü Cuma mesajları, ayetli Cuma mesajları sayesinde yakınlarınıza daha yakın olun. En şık Cuma mesajlarını derledik. İslamiyet'in en kutsal günlerinden olan Cuma günü, Hayırlı Cumalar temalı Cuma mesajları sizlerle...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar. .

Ömrümüzün hikâyesini yazan Rabbim, gönlümüzden geçen güzellikleri de bize kader diye yazsın… Hayırlı Cumalar…

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları - 2020 güzel sözlü, hadisli ve ayetli Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar..

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Cuma mesajları - 2020 güzel sözlü, hadisli ve ayetli Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21)Cumamız bereketli olsun...

Bir vefadır, selam verip hatır sormak; bir güzelliktir, gül alıp gül sunmak,; bir tebessümdür, geçmişi anıp hatırlamak; bir özlemdir, güzellikleri paylaşabilmek; hatırlayıp selam veren, hal hatır soran, dostlarınızın çok olması dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Nasipten ötesi yokmuş; yazmışsa ilahi kalem, ne sana fazlası düşer ne de boşa kahırlanmaya değer, bırak Yaradan hakkında hayırlı olanı eylesin, bırak nefsin takdire boyun eğmeyi bilsin. Hayırlı, nurlu cumalar.

Cuma mesajları - 2020 güzel sözlü, hadisli ve ayetli Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları

Kimse, kimsenin omzundaki yükünü ve yüreğindeki acısını bilemez. O halde doğrul! Bu Cuma serinliğinde, vur kalbini şükre. De ki; Bağışla, affeyle, merhamet eyle, tövbe ettim kabul eyle! Hayırlı cumalar.

"Ramazanda Allah'ı zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah'tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez." (Hz. Cabir (r.a.)

"Bir Müslüman'a herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar." (Buharî, Marda,1; Müslim, Bir, 52).

Cuma mesajları - 2020 güzel sözlü, hadisli ve ayetli Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Herkim ruhsatsız ve hastalıksız olarak ramazandan bir günün orucunu yerse bütün bir ömür oruç tutsa da onu ödemiş olmaz!"

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça sapıtmış olanlar size zarar vermez..." (Maide, 5/105).

''Hem bilin ki, nice kimseler vardır ki, nefsine değer vermediği halde kendine çok değer kazandırıyor"

"Allah'ın emir ve kazası olmadıkça hiç bir kimseye ölmek yoktur. O, vadesiyle yazılmış bir yazıdır" (Âl-i İmran, 3/145).

"Sizden biriniz dua ederken: Allahım! Dilersen beni bağışla; dilersen bana merhamet et, demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur." (Buhârî, Daavât 21, Tevhîd 31; Müslim, Zikr 9)

Cuma mesajları - 2020 güzel sözlü, hadisli ve ayetli Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları

"...Ben, ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz." Buhârî, Rikâk: 26

"Kim sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur." Müslim, Mesâcid: 260, (656)

İbnu Abbâs (r. anhümâ) anlatıyor: "Rasûlullah (asv), ramazan dışında hiçbir ayı tam olarak oruçlu geçirmedi." Buhari, Savm: 53

"Ey insanlar, takat getireceğiniz işleri yapın. Zira siz usanmadıkça Allahu Teâlâ da sevap yazmaktan usanmaz." Buhârî, İman: 16

Cuma mesajları - 2020 güzel sözlü, hadisli ve ayetli Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları

"Aziz ve Celil olan Allah, gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için geceleyin elini açar..." Müslim, Tevbe 32, (2760)

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât okuyandır." [Tirmizi, Salât 357]

"Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter." (Müslim, Birr 72)

Cuma mesajları - 2020 güzel sözlü, hadisli ve ayetli Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları

"Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet ise, nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır." (Buhâri)

"Mazlumun bedduasını almaktan son derece çekin, çünkü onun bedduası ile Allah arasında bir perde yoktur." (Buhârî, Zekât 41)

"Kim bir defâ salavât getirirse, buna karşılık Allah ona on defa rahmet eder, onun on günahını bağışlar ve mânevî mertebesini on derece yükseltir." (Nesâi)

Cuma mesajları - 2020 güzel sözlü, hadisli ve ayetli Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları
Cuma mesajları - 2020 güzel sözlü, hadisli ve ayetli Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları
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