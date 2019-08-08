Cuma mesajları 2019 - Kurban Bayramı arefesine özel en güzel resimli Cuma mesajları

08.08.2019 22:42

Cuma mesajlar ile haftalık bayramımız olan Cuma gününü tebrik edebilirsiniz. Kurban Bayramı arefesinden en özel Cuma mesajları listesi sizler için haberimizde. Cuma günü, İslam alemi için çok değerli bir gündür. Tarihteki birçok önemli olayın gerçekleştiği bu gün, duaların geri çevrilmediği zaman dilimlerinden biridir. Böylesi özel bir günde sevdiklerimizi Cuma mesajları göndererek sevindirebiliriz. Ayrıca resimli Cuma mesajları ile WhatsApp ile gönderebilir, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte en güzel resimli Cuma mesajları 2019 yeni...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Rabbim gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Dua ile hayırlı cumalar.

Hayatın bedeli ölüm, sevmenin bedeli fedakarlık, dostluğun bedeli paylaşmaksa, bugünün bedeli hatırlamak olsun. Cumanız mübarek olsun...

Kalpler imanla gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun…

Bu dünya fani sakın güvenme. Giden gelmez gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz. Gönlünüz iman cennet mekanınız olsun. Cumanız mübarek olsun…

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun.Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş, dostun duasını alanın sırtı yere gelmez imiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar.

Elçiler umutlarına bekçi, Allah kalbine ziyaretçi olsun. Yüreğin cennet gibi güzel, cennet senin gibi güzel yüreklilerle dolsun. Hayırlı Cumalar olsun…

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Cumalar…

Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Eğer Din, Ölümden önce bir işe yaramazsa, Ölümden sonra hiçbir işe yaramayacaktır " Hayırlı Cumalar!

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Mâhiyetimiz duâ olmâlı Evvelâ ellerden önce yürekler âçılmâlı. Hâyırlı Nurlu Cumâlâr.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2019



Resimli cuma mesajları, cuma günleri özellikle sabahtan cuma gününün hayırlı olmasını Allah'tan dilemek ve Cumanız Mübarek olsun temennilerini iletmek amacıyla eş, dost, akraba, arkadaşlarına gönderdikleri, güzel, anlamlı, hadisli, dualı, ayetli mesajlardır.

Bu denli hayırlı bir günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel anlamlı resimli cuma mesajlarını herkesin paylaşması için sayfamızda toparladık. İşte en güzel, en güncel Cuma mesajları veCuma tebrik sözleri…

Cuma günlerinde sevdiklerinize göndermek için aradığınız kısa cuma mesajları ve resimli cuma mesajları cuma kutlamak ve cuma tebriği göndermek isteyen tüm kişilerin ulaşması için yazımızda yer alıyor.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz (CUMA SURESİ 9-10)

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Selatu selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma'ya! Hayırlı Cumalar

Bizim en büyük aşkımızdır Cuma. Cuması aşk olanın, aşkı baki olsun. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

Şükür ki karanlığı aşan Cuma'ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum… Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dilerim.

Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar…

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle…

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Cuma gününüz mübarek olsun.

Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.