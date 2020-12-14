Çukur yeni bölüm fragman izle! Çukur oyuncuları! Çukur son bölüm özeti!
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Çukur yeni bölüm fragman izle! Çukur oyuncuları! Çukur son bölüm özeti!

14.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:01
Çukur yeni bölüm fragman izle! Çukur oyuncuları! Çukur son bölüm özeti!

Aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çukur yeni bölüm fragman izle! Çukur oyuncuları! Çukur hangi gün?

4. sezonu ile izleyici karşısına çıkan Çukur dizisi, her Pazartesi SHOW TV ekranlarında yayınlanmakta. Çukur yeni bölüm fragman izle! Çukur oyuncuları! Çukur son bölüm özeti!

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ!

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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