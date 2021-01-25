Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur 112. son bölüm full izle! Çukur son bölümde neler oldu?

Show TV dizisi Çukur, 4 sezondur soluk soluğa izleniyor. Büyük bir seyirci kitlesine ulaşan Çukur, her hafta milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Bu hafta da seyircilerle buluşan Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur Akın ölecek mi? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur canlı izle! Çukur 112. son bölüm full kesintisiz izle!

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur, her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla beklendi! Milyonlarca kişinin soluk soluğa izlediği dizi Çukur'un fragmanı yürekleri ağızlara getirdi! Erdenetler'in Çukur'a intikamı hız kesmeden devam ediyor! Bu sefer Çukur intikamını fena alacak gibi görünüyor! Peki, Bu hafta da seyircilerle buluşan Çukur dizisinde neler olacak? Çukur Akın öldü mü? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 113. bölüm fragmanı! Çukur Canlı izle! Çukur 112. son bölüm full kesintisiz izle!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Çukur 113. yeni bölüm büyük bir heyecanla ekranlara geliyor! Koçovalı ailesi Akın'ın durumunu merakla bekliyor! Peki, Çukur Akın ölecek mi? Akın'ın durumunu yakından takip eden Koçovalı'lar başka bir haberle sarsılıyor! Sultan Ana, Efsun'un elinde İdris Koçovalı'nın kanı olduğunu öğreniyor! Yamaç, ailesine ve Çukur'a olanların intikamını fena alacak gibi görünüyor!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. sezon 20. bölümde (112. bölüm) Koçovalı ailesi Cengiz Erdenet'in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay'ı hedef aldılar. İntikam planlarına devam eden Koçovalılar, Çağatay Erdenet'in planlarına maruz kalıyorlar! Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen ve merak edilen Vartolu Saadettin, Afganistan'da ilk kez göründü! Uzun zamandır adı geçen Çukur amca Cumali Koçovalı da Afganistan'da Vartolu'nun yanındaydı! Efsun, Koçovalılar ile birlikte Çukur'de yaşamaya devam ediyor!

Çukur'un merak edilen ninjası bombalar ve tuzaklarla herkesi kötü duruma sokuyor! Afganistan'dan gelen Yasmin, bombaları imha etmesiyle dikkat çekti!

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