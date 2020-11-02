Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm full izle! Çukur 102. bölüm fragmanı
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Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm full izle! Çukur 102. bölüm fragmanı

02.11.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:32
Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm full izle! Çukur 102. bölüm fragmanı

Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 2 Kasım Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 9. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak? Çukur hangi gün? Çukur dizisi hangi kanalda? Çukur 102 fragmanı

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı ve yen bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor! Çukur 4. sezon 9. bölüm fragmanı haberimizde. Çukur 101. bölüm full izle!

ÇUKUR 4. SEZON 8. BÖLÜM (101. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen 100. bölümün bitmesinin hemen ardından 101. bölüm yani 4. sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugün ekranlara gelen 101. bölümden hemen sonra ise 102. bölüm fragmanı ekranlara gelecek.

ÇUKUR 101. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm full izle! Çukur 102. bölüm fragmanı

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vartolu ve Yamaç hem Cengiz'le baş etmek hem de Çukur'u korumak için harekete geçmek üzereyken sürpriz bir haberle bütün planları değişecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLE

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm full izle! Çukur 102. bölüm fragmanı

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan

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