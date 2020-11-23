Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur son fragmanı yayınlandı mı? Çukur 104. bölüm full izle! Çukur 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 23 Kasım Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 12. bölüm (105. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak? Çukur hangi gün? Çukur dizisi hangi kanalda? Çukur 105 fragmanı

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı ve yen bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor! Çukur 4. sezon 12. bölüm fragmanı haberimizde. Çukur 103. bölüm full izle!

ÇUKUR SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen 103. bölümün bitmesinin hemen ardından 104. bölüm yani 4. sezon 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Bugün ekranlara gelen 104. bölümden hemen sonra ise 105. bölüm fragmanı ekranlara gelecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa'nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur'a yapılan ani saldırılar nefes kesecek.Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa'nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur'a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek. Selim'le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan'ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç'ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan