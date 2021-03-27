Çukur fragman 122 bölüm fragmanı izle! Çukur 4. sezon 30. bölüm fragmanı çıktı mı? Çukur yeni bölüm ön izleme izle

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ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Çukur her Pazartesi saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

ÇUKUR 122. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 122. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 122. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 121. Bölüm Fragmanı yayında. Aliço'nun evini geri almak için Cumali'nin harekete geçtiği tanıtımda çıkan büyük kavga heyecanı artırıyor. Amca, memnuniyetsizliğini Vartolu'ya söylerken, gidişat değişmediği takdirde sözünde durmayacağını ifade ederek açıkça meydan okuyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda gerilim artarken, ikilinin birbirine rest çekmesi dikkat çekiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE...

ÇUKUR 122. BÖLÜM ÖN İZLEME

ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.

Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.

Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.

Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.

Cumali Koçovalı (Amca)/ Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.

Yardımcı karakterler:

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyi. Koçovalılar'ın adamı.

Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızı. Cumali ile evli.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızı.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı.