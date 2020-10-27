Çukur dizisinde, şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın yaşadıkları canlandırıldı
Çukur dizisinin dün akşam ekrana gelen 100. bölümünde 4 ay önce evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan şiddet görmesini işlendi. Dizinin Aleyna Çakır'la ilgili sahnesi izleyicilerden tam not aldı.
Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen ve gündeme ilişkin konuları işlemesiyle bilinen dizisi Çukur, dün akşam bir sahnesiyle yine adından söz ettirdi. Dizide, 3 Haziran'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın nisan ayında sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından şiddet gördükten sonra canlı yayın yapılması canlandırıldı.
ŞİDDET OLAYI CANLANDIRILDI
Dizide kız arkadaşı Fidan'a şiddet uygulayan kişiye vatandaşlar müdahale etti ve sevgilisinden uzaklaştırdı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan sahne için "Suçu işleyenin de şivesi ve tiplemesi ile mesaj verilmiş" denildi.
İşte Çukur dizisindeki Aleyna Çakır sahnesi için yapılan bazı yorumlar:
NE OLMUŞTU?
Ümitcan Uygun isimli kişi, sevgilisi olduğunu söylediği Aleyna Çakır adıyla tanınan 21 yaşındaki Sema Esen'i 3 Haziran'da evinde ölü olarak buldu. Polis, ihbar sonrası gittiği evde Esen'in cesedini buldu. Esen'in boynunda bornoz kuşağı olduğu, yüzüstü yatar halde bulunduğu, elleri ve bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi aktarıldı. Polis, kayıtlara 'intihar' olarak geçen olayın ardından 22 yaşındaki Ümit Can Uygun'un ifadesini alarak serbest bıraktı.
SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULAYIP CANLI YAYIN YAPMIŞ
Olayın ardından Ümit Can Uygun'un, gerçek adı Sema Esen olan Aleyna'ya yaklaşık bir buçuk ay önce şiddet uyguladığı ve ardından Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı bilgisi, canlı yayının görüntüleriyle birlikte sosyal medyada paylaşıldı. Aleyna'nın 17 Nisan'daki olayın ardından polise giderek şikayette bulunduğu, Uygun'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği, Uygun'un polise ifade verdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan sildiği ortaya çıktı.
Ancak bazı kullanıcılar tarafından görüntülere ulaşıldı ve internet ortamına verildi. Aleyna Çakır'ın 17 Nisan'da polise verdiği ifadeye göre, Çakır koruma da talep etmişti. Bir süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak, "17 Nisan'da Esen'in darp edilmesiyle 3 Haziran'da ölümü arasında bağlantı bulunmadığını" belirtti.