Çukur dizisinde, şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın yaşadıkları canlandırıldı

Çukur dizisinin dün akşam ekrana gelen 100. bölümünde 4 ay önce evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'dan şiddet görmesini işlendi. Dizinin Aleyna Çakır'la ilgili sahnesi izleyicilerden tam not aldı.

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen ve gündeme ilişkin konuları işlemesiyle bilinen dizisi Çukur, dün akşam bir sahnesiyle yine adından söz ettirdi. Dizide, 3 Haziran'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın nisan ayında sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından şiddet gördükten sonra canlı yayın yapılması canlandırıldı.

ŞİDDET OLAYI CANLANDIRILDI

Dizide kız arkadaşı Fidan'a şiddet uygulayan kişiye vatandaşlar müdahale etti ve sevgilisinden uzaklaştırdı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan sahne için "Suçu işleyenin de şivesi ve tiplemesi ile mesaj verilmiş" denildi.

İşte Çukur dizisindeki Aleyna Çakır sahnesi için yapılan bazı yorumlar: