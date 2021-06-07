Çukur Canlı izle! Çukur Gala Programı izle! Çukur Gala programında neler var? Çukur final fragmanı izle!

Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı, Türkiye televizyon tarihinin kült yapımları arasına adını yazdıran 'Çukur'un merakla beklenen büyük finali bu akşam izleyicilerle buluşacak. Peki, Çukur gala programında kimler var? Çukur son bölüm izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur Canlı izle! Çukur Gala Programı izle! Çukur Gala programında neler var? Çukur final bölümü izle! Çukur final fragmanı izle!

Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı, Türkiye televizyon tarihinin kült yapımları arasına adını yazdıran 'Çukur'un merakla beklenen büyük finali bu akşam izleyicilerle buluşacak. Peki, Çukur gala programında kimler var? Çukur son bölüm izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur Canlı izle! Çukur Gala Programı izle! Çukur Gala programında neler var? Çukur final bölümü izle! Çukur final fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

ÇUKUR CANLI İZLE!

ÇUKUR GALA PROGRAMINDA NELER VAR?

Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı, Türkiye televizyon tarihinin kült yapımları arasına adını yazdıran 'Çukur'un merakla beklenen büyük finaline sayılı günler kaldı. Başladığı günden bu yana birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleriyle öncü olan dizi, geçtiğimiz aylarda 'Doğa Nefes Alsın' diyerek duyurduğu yeni kampanyasının finalinde büyük bir 'Çukur Ormanı'na imza atmayı hedefliyor. 'Çukur Ormanı' için TEMA Vakfı, Show TV ve Ay Yapım ile el ele veren dizinin ekibi, 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümü öncesi unutulmaz bir gala yayınıyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Dört sezon boyunca pazartesi akşamlarına damga vuran ve birçok ilke imza atan 'Çukur' dizisi, gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de gerçekleştirdiği farklı sosyal sorumluluk projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Şimdi ise büyük finalde TEMA Vakfı iş birliğiyle Show TV ekranlarında 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümü öncesi yayınlanacak özel bir galayla hayranlarına veda edecek. Çukur dizisi finali ile adını, daha yaşanabilir bir dünya umuduyla uçsuz bucaksız bir ormana yazdıracak.

Çukur oyuncularının sahnede olacağı ve birçok sürprizin bir arada yaşanacağı final gecesinde Toygar Işıklı, Fuat, Kamufle ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekler. Çukur kadınlarından oluşan Çukur Burda grubu sözlerini Ece Yaşar'ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı'ya ait olan 'Bi Dinle' şarkısını ilk kez final gecesinde seslendirecekler. Yine Kamufle ve Toygar Işıklı'nın yeni Çukur şarkısı 'Savaşın İçindeyim' ilk kez dizinin hayranlarının beğenisine sunulacak. Gece de ayrıca Damla Sönmez dizide seslendirdiği 'Son Mektup' şarkısıyla sahnede olacak. Merakla beklenen büyük final bölümü öncesi ekran başındakileri 4 yılda zaman yolculuğuna çıkaracak ve eğlenceli olduğu kadar duygu dolu da anlar yaşatacak gala yayını, 'Çukur' için unutulmaz bir veda olacak.

Ebru Akel ve Uğur Yıldıran'ın sunuculuğunda gerçekleşecek yayında kalpler Çukur Ormanı için atacak. "#DoğaNefesAlsın" sloganı ile "Fidan Yaz, 3464'e SMS Gönder; bir fidan bağışla" çağrısının yineleneceği gecenin sonunda 50.000 fidandan oluşacak Çukur Ormanı'nın tamamlanması hedefleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 38. Bölümünde (130. Bölüm) Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaşması tansiyonu yükseltecek. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak. Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak. Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek. Çukur'da kalanların Amca'ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur'u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç'ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!

ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜ NELER OLACAK?

Çukur Final Bölümü 2. Fragmanı yayında. Yamaç Koçovalı ve Şahram'ın teke tek mücadele ettiği heyecan dolu tanıtımda tansiyon giderek yükseliyor. "Yaşanan sert karşılaşmanın kazananı Yamaç mı olacak yoksa Şahram mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Çukur Final Bölümü (131. Bölüm) Ön İzlemesi yayında. Nehir'in yer aldığı sahne final bölümüne dair ilk sürprizi izleyiciye sunuyor. Nehir, oğlu Yamaç'ı Efsun'a gösterirken, ikilinin buluşma sebebi büyük bir merak konusu oluyor.

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