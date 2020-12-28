Çukur 109. yeni bölüm fragmanı izle! Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur 109. yeni bölüm 2. fragman yayında! Çukur fragman izle

Show TV'nin 4 sezondur en çok izlenen dizisi olan "Çukur" dizisinin 109. yeni bölümü bu hafta da seyirciler tarafından büyük bir heyecanla merak ediliyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada çok geniş izleyici kitlesine sahip Çukur'da neler olacağı bu hafa da merakla bekleniyor. İşte, Çukur 109. yeni bölüm fragmanı izle!

Replikleri, müzikleri ve aksiyon dolu sahneleriyle yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde fenomen olmuş Çukur dizisi 4 sezondur büyük heyecanlarla ve aksiyonlarla Show TV ekranlarında geniş izleyici kitlesiyle buluşuyor. Baş rollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Kırantepe ve Perihan Savaş gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizi ülkenin en geniş izleyici kitlesine sahip. Her hafta heyecanla beklenen Çukur dizisi bu hafta da ayın şekilde bekleniyor. Peki, Çukur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Çukur 109. yeni bölüm fragmanı izle!

ÇUKUR 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan'ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak.

Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur'u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz'i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 109. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE! TIKLAYINIZ

ÇUKUR 4. SEZON 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE! TIKLAYINIZ

ÇUKUR

ÇUKUR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Her hafta yeni heyecanlarla seyircilerin karşısına çıkan Çukur dizisinde nabız hiç düşmüyor! Cengiz Erdenet'in başına gelenlerden sonra intikam ateşiyle yanan Çukur'da sular hiç durulmuyor! Geçen haftadan beri heyecanla beklenen Çukur bu hafta 108. bölümüyle yani 4. sezon 16. bölümüyle seyircileriyle buluşacak. Çukur yeni bölümü her hafta olduğu gibi bugün yani Pazartesi günü saat 20:00'da Show TV'de yayınlanacak!