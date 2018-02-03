Çubuk'tan Afrin Kahramanı Mehmetçiklere Manevi Destek

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Terör Mağdurları Derneği ve Çubuk Belediyesi öncülüğünde toplanan 2 ton Çubuk turşusu, dualarla birlikte Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan Türk askerlerine gönderildi.

Çubuk ilçesinde Terör Mağdurları Derneği ve Çubuk Belediyesi tarafından organize edilen, bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin de destek verdiği kampanya kapsamında toplanan yaklaşık 2 ton Çubuk turşusu, dualarla birlikte Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan Türk askerlerine gönderildi. Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı'nda yapılan törende İlçe Müftüsü Muharrem Geç tarafından yapılan dualar eşliğinde Çubuk turşusu ve ev yemeği, turşu, yün atkı, çorap, bere gibi ürünlerin yüklü olduğu kamyon Kilis'e uğurlandı.

"Mehmetçik Çubuk turşusu yiyerek dinç kalacak"

Çubuk'un nüfusu oranıyla en fazla şehit veren bir ilçe olduğuna dikkat çeken Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, konuşmasında şunları söyledi:

"Vatanımızın birlik ve beraberliği için gerekirse uğrunda can vermek üzere Afrin'de mücadele eden Mehmetçiklerimize, 80 milyonun kalbinin yekpare onlar için attığını bir kere daha göstermek üzere bu kampanya düzenlenmiştir. Mehmetçiğimiz Çubuk turşusu yiyerek inşallah çok daha dinç kalacaklar. Onlara bizleri hissettirecek, hatırlatacak bu güzel hediyeleri hep birlikte dualarla göndereceğiz. İnşallah bu yapmış olduğumuz küçük ama anlamı çok büyük olan bu destek ile birlikte çocuklarımız, asker kardeşlerimiz yapmış oldukları işi muzafferle tamamlayarak ülkemize geri dönecekler. İnşallah tüm dualarımız bu yönde."

Düzenledikleri kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Metin, "Tüm Çubuk halkı olarak her daim devletimizin ve askerimizin yanındayız. Her daim de yanında olacağız" dedi.

Daha sonra konuşan Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ise, şehit yakınları ve gazilerinin kalbinin, gözü ve kulağının Afrin'de yapılan operasyona katılan Mehmetçikle birlikte olduğunu söyledi.

Çubuk halkı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yapılan harekatı desteklediklerini anlatan Avan, "Kimi turşu, kimi elbise, kimi bazlama ve gözleme getirdi. Amaç kalbimizin, gönlümüz orada olduğunu göstermektir. Aslında devletimizin ve askerimizin bunlara ihtiyacı yok ama biz onlara sevgimizle moral ve güç vermeye çalışıyoruz. Tüm bu desteklerden dolayı tüm Çubuk halkına teşekkür ediyorum. Orada bulunan askerlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Törene, Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Belediye Başkan yardımcıları Hasan Hüseyin Karakuş, Zeki Metin, Ak Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Çubuk Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Taş, Çubuk Yıldırım Beyazıt Dernekler Federasyonu Başkanı Ramazan Akpınar, Kızılay Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç ile birlikte vatandaşlar katıldı. - ANKARA