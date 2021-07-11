Çubuk'ta kurban kesim yerlerinin sayısı ve denetim artırıldı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi kesim yapılacak yerleri denetledi, 111 besiciye kesim için ruhsat verildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı öncesi kesim yapılacak yerleri denetledi, 111 besiciye kesim için ruhsat verildi.

Belediye Başkanı Demirbaş, belediye ekipleri ile kurban satış ve kesim yerlerini gezdi, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirlerini, kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini ve kesim yerlerinin istenilen şartlara uygun olup olmadığını inceledi.

İncelemelerin ardından koşulları yerine getiren 111 besiciye ruhsat verildi.

Demirbaş, Çubuk Belediyesi olarak ilçede yüzlerce modern kurban kesim işletmesi oluşturduklarını belirterek, kurbanlıkların yetiştirilmesinden kesimine ve hatta dağıtımına kadar her şeyin profesyonel bir şekilde yapıldığını aktardı.

Tüm bu işlemlerin belediyenin yönlendirmesi, denetimi ve takibinde olduğunu dile getiren Demirbaş, Kurban Bayramı öncesinde ilçede bütün tedbirleri aldıklarını, mezbahane ve canlı hayvan pazarındaki kesimhane başta olmak üzere 111 besi çiftliğinde kurban kesimi yapılacağını ifade etti.

Demirbaş, şöyle konuştu:

"İlçemizde kurban kesimi yapabilecek 200 kişiye eğitim verildi. Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla hem kurbanlık sayısı hem de kesim yapılan işletme sayımız arttı. Bu sene inşallah ilçemizde 20 bine yakın kurbanlık kesimi olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 96 olan kesim yapılan işletme sayımızı bu yıl 111'e çıkarttık. Ekiplerimiz işletmelerimizin denetimini yaptı ve eksiklerin giderilmesi sağlandı. Bugünde de tekrar kontrollerini yaparak, ruhsatlarının dağıtımını yapıyoruz."

Kurban vecibesini yerine getirmek isteyen vatandaşların gönül rahatlığı ile ilçelerindeki işletmeleri tercih edebileceğini anlatan Demirbaş, ilçelerindeki kesim ekiplerinin profesyonel, kesim alanlarının da modern özelliklerde olması nedeniyle ciddi kazaların yaşanmadığını kaydetti.

Demirbaş, "İlçemiz hayvancılık bölgesi olması nedeniyle üreticilerimiz yıllardır kurbanlık işi yapıyor. Bu bir meslek ve sektör haline geldi. İnsanlarımız kazandıklarıyla da işletmelerine yatırım yapıyorlar. Haliyle ilçemizde bu iş profesyonel anlamda yapılıyor. Kurbanlık satışı ilçe ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. Her kurban sezonunda ilçemize yaklaşık 150 milyonluk bir girdi sağlanıyor. Bu da hem istihdam hem de ilçe ekonomisinin canlanması açısından çok önemli bir potansiyel." dedi.

Demirbaş, Kurban Bayramı sürecince belediye ekiplerinin kesim yerlerinde çevre temizliği ile dezenfekte işlemleri ile ilgili çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Denetimlerde Demirbaş'a eşlik eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal ise Çubuk Belediyesinin Kurban Bayramı'na yönelik Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yaptığına şahit olduklarını aktardı.

Çubuk'un üretim anlamında daha iyi yerlere gelmesi için çalışıldığını kaydeden Ünal, "Hakikaten arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yapmışlar. İnanıyorum Çubuk daha iyi yerlere gelecektir. Bu vesile ile Belediye Başkanı Demirbaş ve ekibi ile besi çiftliği sahiplerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner