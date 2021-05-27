Çubuk'ta genç sporcular ihtiyaç sahipleri için sebze yetiştiriyor

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuları, belediyenin tahsis ettiği alanda sebze yetiştirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcuları, belediyenin tahsis ettiği alanda sebze yetiştirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler, Park ve Bahçeler Müdürlükleri ile Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü iş birliğinde oluşturulan "Minik ellerimizle iyilik için üretiyoruz" projesi kapsamında kulüp sporcuları sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Proje kapsamında sporcular kendileri için tahsis edilen yaklaşık 2 dönümlük alanda iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirdikleri sebzeleri, hem kendileri tüketecek hem de bazı ihtiyaç sahiplerine dağıtarak örnek olacaklar.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada sporcuların domates, biber ve salatalık fidesi diktiğini, sulama, bakım, çapa ve toplama gibi işlerin de onlar tarafından yapılacağını belirtti.

Demirbaş, "Ürünler çıkınca da bu ürünleri çocuklarımızla toplayarak ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ev ev dolaşarak birlikte dağıtacağız. Bu çocuklarımız bir taraftan üretmenin hazzına varırken diğer taraftan da yardımlaşmanın mutluluğuna tatmış olacaklar. Bugün gerçekten çok güzel gündü. Çocuklarımızın ilk defa toprakla buluşma heyecanlarına şahit olduk. Güzel bir proje oldu, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit de bu etkinliğin çocuklar için iyi bir antrenman olacağını, haftada iki gün antrenmanları burada yapacaklarını kaydetti.

Sporculardan Emine Ertürk ise fide dikmeyi öğrendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İhtiyacı olan insanlar için kendi emekleriyle bir şey ürettiklerine dikkat çeken sporculardan Hatice Kübra Kabataş ise "Huzur veren bir çalıma yapıyoruz. İhtiyaç sahipleri için ellerimizin emeğiyle ürünler yetiştireceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner