"Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası" başladı
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"Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası" başladı

'Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası' başladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası" başladı.

Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası" başladı.

İlçe merkezindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi'ndeki salonlarda düzenlenen turnuvaya, Türkiye genelinden 800 satranç sporcusu katılıyor.

Turnuvanın açılış töreninde konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ülkenin son günlerde zor bir süreçten geçtiğini, önce yangınların sonra da selin vurduğunu söyledi.

Demirbaş, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

İlçelerinde satranca çok önem verdiklerini ve bunun için her yıl uluslararası turnuva düzenlediklerine değinen Demirbaş, satrancın toplumda yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Turnuvaya Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden sporcuların katıldığını belirten Demirbaş, "Bu yıl pandemi nedeniyle uluslararası bir turnuva düzenleyemedik. Ama pandeminin ardından yeniden uluslararası turnuvalar düzenlemeye devam edeceğiz. İlçemizi tanıtma ve gençlerimizi doğru yöne sevk etmek amacıyla çok önemsediğimiz bir turnuva olarak görüyoruz. Bu alanı bize açan sayın rektörümüze ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Satranç sporu yapan gençlerin ileride kodlama ve programlama konusunda birer deha olacaklarını kaydeden AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ise şunları söyledi:

"Satrançta akıl var, analitik bir düşünme, algoritma ve kodlama var. Aslında bu çocukları biz bu teknoloji geliştirme serüvenine koymuş oluyoruz. İnanın bu sporu yapan çocuklardan çok iyi yazılımcılar olur. Aslında bu turnuvalarla kodlama ve şifreleme üzerine yazılımcı yetiştiriyoruz. Bunu fark etmemiz lazım. Ben buradan bu çalışmada emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bu bilinci Çubuk'ta devam ettiren değerli belediye başkanımız ve sayın kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum."

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ise satrancın bir strateji oyunu olduğunu ve Ankara Savaşı'nın yaşandığı bu topraklarda düzenlenmesinin de çok manidar olduğunu ifade etti.

İlçedeki turnuvaya büyük bir rağbet olduğunu vurgulayan Keleş, "Satranç savaş stratejisi oyunu, kralların oyunu, komutanların oyunu. Ben belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Pandemi şartlarına rağmen turnuvaya 800 kişinin katılması çok önemli. Bu turnuvanın önümüzdeki yıllarda dünyaya mal olacak bir organizasyonla bu topraklarda yapılabileceğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Sporcu ve ailelerine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın selamını ileten Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Nilüfer Çınar Çorlulu da, turnuvaya katılan sporculara başarılar dileyerek, dereceye giren sporculara 16 bin lira ödül dağıtılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, turnuvanın açılış hamlesini birlikte yaptı.

Açılışa Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Nilüfer Çınar Çorlulu, Ankara Satranç İl Temsilcisi Engin Güleç, AYBÜ MYO Müdürü Doç. Dr. Recep Yiğit, AYBÜ Çubuk Yerleşke Koordinatörü Doç. Dr. Ertuğrul Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Topal, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

'Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası' başladı
'Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası' başladı
'Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası' başladı
'Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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