Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu akşam sohbeti olacak mı? 31 Aralık Perşembe Cübbeli Hoca'nın Lalegül sohbet programı var mı? Hangi kanalda?

Her hafta perşembe günü akşam saat 21:00 'da Ahmet Mahmut Ünlü namı diğer Cübbeli Ahmet Hoca Lalegül TV ekranlarında program (sohbet) yapmaktadır. Sohbetinde gündeme dair bazı bilgiler vermektedir. Peki sohbet saat kaçta başlayacak ne zaman biter? Hangi kanalda? Bu akşam sohbet olacak mı? Cübbeli hastalandı mı? Cübbeli hoca rahatsızlandı mı?