Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu

2 milyon 620 bin liralık araçla ifade vermeye gittiği öne sürülen Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları kesin bir dille yalanlayarak bahsi geçen aracın kendisine ait olmadığını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cübbeli Ahmet Hoca'nın ifade vermeye 2 milyon 620 bin liralık araçla gittiğini öne sürerek "Bu insanlar bu lüksü yaşayacak parayı nereden buluyor?" diye sordu. Gündeme bomba gibi düşen bu sözlere Cübbeli Ahmet Hoca'dan yanıt gecikmedi.

"BU İNSANLAR LÜKSÜ YAŞAYACAK PARAYI NEREDEN BULUYOR?"

Bekaroğlu, sosyal medya hesabından "Cübbeli Ahmet'in ifadeye geldiği arabasının markası bilmeyenler olabilir. Audi A 8 L (Long) değeri ise 2 milyon 620 bin tl." şeklinde paylaşım yapan bir kişinin paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "İki soru var.1. Bu insanlar bu lüksü yaşayacak parayı nereden buluyor? 2. Müslümanlık lüksü israf görür, israfı da haram. Peki bu taifenin lüks merakı nereden geliyor; hadi kendilerini din adamı belleyenleri ikna ediyorlar, kendilerine ne diyorlar acaba?"

CÜBBELİ'DEN YANIT VAR

Bekaroğlu'nun bu sitemine Cübbeli Ahmet'ten yanıt gecikmedi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Cübbeli, bahsi geçen aracın kendisine ait olmadığını ve fotoğrafın 2018 yılında Antalya'da çekildiğini belirtti.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o paylaşımı;

Mehmet Bekaroğlu'nun yalan bir habere dayanarak attığı "İki soru var" yazısına cevabım: "iki yalan var!"

Birinin attığı yalan habere dayanarak Mehmet Bekaroğlu "iki soru var" diye bizim lüks düşkünü olduğumuzu ve bu işin dinde yeri olmadığını, israf olduğunu yazmış.

Ben de buna cevaben diyorum ki "burada iki yalan var!"

1. Bu araba bana ait değil 2018 yılında Antalya'da evinde misafir kaldığım Murat Yıldırım Beyefendiye ait ve bu fotoğraf 2 sene önce çekilmiş bir fotoğraf.

2. Benim ifadeye lüks araçla gittiğim yazılmış ve fotoğraf konulmuş oysa ben henüz emniyete gitmedim. Giderken de kendime ait 240 bin liralık bir minibüs ile gideceğim.

Dolayısıyla Milletvekilliği konumunda olan bu gibi kişilerin yorum yaparlarken dayanak gösterdikleri haberlerin aslı olup olmadığını mutlaka araştırmaları gerekmektedir. Yoksa halkı şaşırtırlar, yanlış bilgi vermiş olurlar, bu da kendi hanelerine iyi bir not olarak yazılmaz.

Zira insanların güvenini yitirirler. Oysa biz onların güvenilir kişiler olarak kabul edilmelerini isteriz.

CÜBBELİ BU SABAH İFADE VERMEYE GİTTİ

Bir televizyon programında selefi derneklerinin silahlandığını iddia eden ve "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" diyen 'Cübbeli Ahmet Hoca' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.