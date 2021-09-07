CSO yeni sezonda dünya yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 10 Eylül Cuma günü başlayacak konser sezonunun açılışında, dünya standartlarındaki yeni senfoni binasında müzikseverleri ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 10 Eylül Cuma günü başlayacak konser sezonunun açılışında, dünya standartlarındaki yeni senfoni binasında müzikseverleri ağırlayacak.

Sezon hazırlıkları sürerken, AA muhabirine açıklamada bulunan CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman, Kovid-19 ile mücadeleden dolayı hem müzisyenler hem de seyircilerin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının düzenli konserlerine hasret kaldığını belirtti.

Sezona düzenli konserlere yeniden başlayacaklarını bildiren Deliorman, ilk provayı da yaptıklarını dile getirdi.

"Uzun bir zaman sonra bir araya gelmek, tekrar seyirciyle buluşmak bizler için çok motive edici bir durum." diyen Deliorman, müzisyenler ve seyircilerin CSO'nun yeni konser salonunda hem orkestrayı görmek hem de buranın benzersiz akustiğini tecrübe etmek için beklediğini söyledi.

Deliorman, 10 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının resmi sezon açılışını yeni konser salonunda yapacaklarını belirtti.

Avrupa'da yıldızı çok parlamış, çok önemli ödüllerin sahibi, genç ve dinamik keman sanatçısı Yury Revich'in konserin solisti olacağını ifade eden Deliorman, açılış konserinde de Nikolay Rimski-Korsakov'un Şehrazad orkestra süitinin yer alacağını kaydetti.

"Renkli bir programla konser sezonuna başlayacağız"

Güzel, renkli bir programla konser sezonuna başlayacaklarını dile getiren Deliorman, şöyle konuştu:

"Ümit ediyoruz ki eylülde yayımladığımız tüm konserlerimiz, hiçbir aksaklık olmadan devam etsin. Türkiye'deki aşılama oranlarının yüksek olmasına güveniyoruz. Bunun neticesinde artık aşı karnesi, yoksa eğer PCR testiyle dinleyicilerimizi salonumuzda ağırlayacağız. Pandemiyle mücadele tedbirlerini çok yüksek bir seviyede tutarak, arzu ediyoruz ki konserlerimiz bundan sonra hiç aksamadan devam edecek."

"15-16 Eylül'den sonra yeni programı anons etmeye başlayacağız"

Orkestraların her zaman yıllık programa çıktığını ancak Kovid-19'un dünyadaki orkestralar gibi CSO'yu da oldukça etkilediğini anlatan Deliorman, yıllık programlarının hazır olduğunu, şu anda sadece eylülün programını açıkladıklarını söyledi.

Deliorman, 15-16 Eylül'den sonra yeni programı peyderpey anons etmeye başlayacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dinleyiciler mutlaka takipte olsun çünkü programda çok büyük dünya yıldızları var. Ankara'da, Türkiye'de ilk defa konser verecek dünya yıldızları var, çok büyük isimler var. Bunları çok yakın bir zamanda açıklayacağız. CSO'nun açılış konserinden sonra 17 Eylül'de Latin Amerika ülkelerinin kurtuluş yılına istinaden çok renkli bir Latin Amerika repertuvarını burada dinleyicilerle buluşturacağız. Duayen orkestra şefi Gürer Aykal, çok genç, çok yetenekli, bol ödüllü bir piyanistle CSO sahnesinde olacak. Kendisiyle yazın konser kaydı gerçekleştirmiştik. Gürer Aykal, Ankara dinleyicisi ve CSO sahnesinde ilk defa buluşacak."

Her zaman en nitelikli programı CSO sahnesinde dinleyiciyle buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Deliorman, müzikseverlerden CSO'nun hem sosyal medya hesapları hem web sitesinden güncel bilgileri takip etmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz