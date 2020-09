CS: GO sistem gereksinimleri nedir? CS GO kaç GB? Counter-Strike: Global Offensive (CS GO) sistem gereksinimleri Milyonlarca oynayıcısı bulunan CS: GO oyunu kaç GB hafıza kaplıyor, sistem gereksinimleri neler çok merak ediliyor. Peki CS: GO sistem gereksiminleri nelerdir? CS GO kaç GB boyutu vardır? CS GO hangi bilgisayarlara yüklenir? CS GO minimum ekran kartı ve ram nedir?

Bir anket yapılsa ve bilgisayar oyunları arasında gelmiş geçmiş en efsane ve en güzel oyun serisi nedir diye sorulsa, büyük bir çoğunluk Counter Strike cevabını verir. İşte bu CS'nin en güncel versiyonu Counter-Strike: Global Offensive olmaktadır. Peki CS: GO sistem gereksiminleri neler, oyunun boyutu kaç GB tüm detaylar haberimizde... CS: GO NEDİR? Counter-Strike: Global Offensive ya da bilinen kısa adıyla CS:GO, Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen çevrim içi birinci şahıs nişancı oyunu. Microsoft Windows, Mac OS X, PlayStation 3, Xbox, Linux üstünde çalışmaktadır. CS: GO OYNANIŞI NASILDIR? Serinin önceki oyunları gibi Global Offensive, görev tabanlı birçok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyuncular ilk önce görevleri tamamlamak veya düşman takımı yok etmek için teröristler veya terörle mücadele ekibi takımlarından birini seçerler. Örneğin, yıkım haritalarında (de_) teröristler bomba kurmaya çalışırken, terörle mücadele bombanın kurulmasını engellemeye veya kurulmuş bombayı imha etmeye çalışır. Global Offensive'e önceki oyunlardaki görevlere ek olarak silah yarışı (arms race) denilen bir mod eklenmiş, bu modla birlikte klasik Counter-Strike haritalarının yanında farklı haritalar da oyuna dahil edilmiştir. Önceki oyunlarda olduğu gibi, bir tur görevlerin tamamlanmasıyla veya düşman takımın imha edilmesiyle sona erer ve yeni bir tur başlar. Tur bitmeden ölen oyuncular, dirilmek için turun bitmesini beklemek zorundadır. Oyuncular önceki turdaki performansına göre alacağı parayla silah ve ekipman satın alabilir. CS: GO sistem gereksinimleri CS: GO (COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ CS: GO MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR? İşletim Sistemi : Windows® 7/Vista/XP

Windows® 7/Vista/XP İşlemci : Intel® Core™ 2 Duo E6600 yada AMD Phenom™ X3 8750 işlemci veya daha iyisi

Intel® Core™ 2 Duo E6600 yada AMD Phenom™ X3 8750 işlemci veya daha iyisi Bellek (RAM) : 4 GB

4 GB Ekran Kartı : NVidia GeForce GT 420 veya AMD Radeon HD 6450

NVidia GeForce GT 420 veya AMD Radeon HD 6450 DirectX Sürümü : 9

9 Depolama (Hafıza) : 15 GB kullanılabilir alan CS: GO TAVSİYE EDİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR? İşletim Sistemi : Windows 7/ Windows 8/ Windows 10

Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 İşlemci : Intel Pentium Dual Core E5700 3.00 GHz | AMD Phenom 8750 veya daha yüksek model bir işlemci

Intel Pentium Dual Core E5700 3.00 GHz | AMD Phenom 8750 veya daha yüksek model bir işlemci Bellek (RAM) : 2 GB Sistem Belleği

2 GB Sistem Belleği Ekran Kartı : AMD Radeon HD 6670 | Nvidia GeForce GT 630

AMD Radeon HD 6670 | Nvidia GeForce GT 630 VRAM : 512 MB

512 MB DirectX Sürümü : DirektX 9.0c

DirektX 9.0c Depolama (Hafıza) : 15 GB depolama alanı CS: GO WİNDOWS BİLGİSAYARLAR İÇİN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 işlemci ya da daha iyisi Bellek (RAM) : 2 GB RAM Ekran Kartı : Ekran kartı 256 MB veya daha fazla olmalı ve Pixel Shader 3.0 desteğiyle DirectX 9 uyumlu olmalıdır DirectX: Sürüm 9 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan CS: GO MAC OS (APPLE-MACINTOSH) BİLGİSAYARLAR İÇİN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ İşletim Sistemi: MacOS X 10.11 (El Capitan) or later İşlemci: Intel Core Duo Processor (2GHz ya da daha iyisi) Bellek (RAM) : 2 GB RAM Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2400 veya daha iyisi/ NVidia 8600M ya da daha iyisi Depolama: 15 GB kullanılabilir alan CS: GO LİNUX - STEAMOS BİLGİSAYARLAR İÇİN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ İşletim Sistemi : Ubuntu 12.04 İşlemci: 64-bit Dual core Intel veya AMD at 2.8 GHz Bellek (RAM) : 4 GB RAM Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 (Grafik Sürücüsü: nVidia 310, AMD 12.11) Depolama: 15 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: OpenAL Compatible Ses Kartı Counter Strike CS GO KAÇ GB? COUNTER-STRİKE GLOBAL OFFENSIVE NE KADAR YER KAPLIYOR? CS: GO çoğu kaynakta 15 GB yer kapladığı yazılmaktadır. Fakat oyuna gelen yeni güncellemeler ve editlerle birlikte oyunun gerçek boyutu 17-18 GB arasına kadar yükselebiliyor. Yani siz oyunu hata almadan kurmak istiyorsanız bilgisayarınızda en azından 20 GB yer ayırmanız gerekmektedir. Kısacası dediğimiz gibi CS:GO 15 GB'dır lakin bilgisayarda kapladığı alan 17-18 GB boyutlara kadar yükselebilmektedir. CS: GO STEAM'DA NE KADARA SATILIYOR? CS: GO Steam'da ortalama 25 tl civarlarında satılmaktadır. Fakat bazı zamanlar indirimli günler oluyor ve CS:GO oyununun fiyatı 10 tl civarlarına kadar düşebiliyor. Bu bakımdan indirimli günleri bekleyebilir ve oyunu ucuz fiyattan satın alabilirsiniz. Ama normal zamanlarda oyunun genellikle 20-30 tl arasında satışı yapılmaktadır. Steam platformu üzerinden satın alabilir ve oynayabilirsiniz. COUNTER STRIKE NEDİR? Counter-Strike (Türkçe: Karşı Saldırı) veya kısaca CS, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir birinci şahıs nişancı türünde taktiksel aksiyon video oyunu serisidir. Ayrıca Nexon tarafından geliştirilen Counter-Strike Neo, Counter-Strike Online, Counter-Strike Nexon: Zombies ve Counter-Strike Online 2 adlı yan oyunları da mevcuttur.