CS GO sistem gereksinimleri 2021! CS GO kaç GB? CS GO nasıl oynanır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CS GO sistem gereksinimleri 2021! CS GO kaç GB? CS GO nasıl oynanır?

CS GO sistem gereksinimleri 2021! CS GO kaç GB? CS GO nasıl oynanır?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2012 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana milyonlarca oyuncusu ile büyük turnuvalar gerçekleştiren CS: GO'nun sistem gereksinimleri neler? CS: GO kaç GB yer kaplıyor? CS GO kaç GB boyutu vardır? CS GO hangi bilgisayarlara yüklenir? CS: GO minimum ekran kartı ve ram nedir? gibi soruları cevaplandırdık...

Dünya çapında en fazla oynanan FPS oyunlarından biri olan CS:GO için bir anket yapılsa ve bilgisayar oyunları arasında gelmiş geçmiş en efsane ve en güzel oyun serisi nedir diye sorulsa, büyük bir çoğunluk Counter Strike cevabını verir. Peki, milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan CS: GO sistem gereksiminleri neler, oyunun boyutu kaç GB tüm detaylar haberimizde...

CS: GO NEDİR?

Counter-Strike: Global Offensive ya da bilinen kısa adıyla CS:GO, Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen çevrim içi birinci şahıs nişancı oyunu.

CS: GO OYNANIŞI NASILDIR?

Serinin önceki oyunları gibi Global Offensive, görev tabanlı birçok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyuncular ilk önce görevleri tamamlamak veya düşman takımı yok etmek için teröristler veya terörle mücadele ekibi takımlarından birini seçerler. Örneğin, yıkım haritalarında (de_) teröristler bomba kurmaya çalışırken, terörle mücadele bombanın kurulmasını engellemeye veya kurulmuş bombayı imha etmeye çalışır. Global Offensive'e önceki oyunlardaki görevlere ek olarak silah yarışı (arms race) denilen bir mod eklenmiş, bu modla birlikte klasik Counter-Strike haritalarının yanında farklı haritalar da oyuna dahil edilmiştir.

Önceki oyunlarda olduğu gibi, bir tur görevlerin tamamlanmasıyla veya düşman takımın imha edilmesiyle sona erer ve yeni bir tur başlar. Tur bitmeden ölen oyuncular, dirilmek için turun bitmesini beklemek zorundadır. Oyuncular önceki turdaki performansına göre alacağı parayla silah ve ekipman satın alabilir.

CS GO (COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

CS GO Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi : Windows® 7/Vista/XP
  • İşlemci : Intel® Core™ 2 Duo E6600 yada AMD Phenom™ X3 8750 işlemci veya daha iyisi
  • Bellek (RAM) : 4 GB
  • Ekran Kartı : NVidia GeForce GT 420 veya AMD Radeon HD 6450
  • DirectX Sürümü : 9
  • Depolama (Hafıza) : 15 GB kullanılabilir alan

CS GO Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi : Windows 7/ Windows 8/ Windows 10
  • İşlemci : Intel Pentium Dual Core E5700 3.00 GHz | AMD Phenom 8750 veya daha yüksek model bir işlemci
  • Bellek (RAM) : 2 GB Sistem Belleği
  • Ekran Kartı : AMD Radeon HD 6670 | Nvidia GeForce GT 630
  • VRAM : 512 MB
  • DirectX Sürümü : DirektX 9.0c
  • Depolama (Hafıza) : 15 GB depolama alanı

CS GO KAÇ GB? COUNTER-STRİKE GLOBAL OFFENSIVE NE KADAR YER KAPLIYOR?

CS: GO çoğu kaynakta 15 GB yer kapladığı yazılmaktadır. Fakat oyuna gelen yeni güncellemeler ve editlerle birlikte oyunun gerçek boyutu 17-18 GB arasına kadar yükselebiliyor. Yani siz oyunu hata almadan kurmak istiyorsanız bilgisayarınızda en azından 20 GB yer ayırmanız gerekmektedir. Kısacası dediğimiz gibi CS:GO 15 GB'dır lakin bilgisayarda kapladığı alan 17-18 GB boyutlara kadar yükselebilmektedir.

CS: GO STEAM'DA NE KADARA SATILIYOR?

CS: GO Steam'da ortalama 25 tl civarlarında satılmaktadır. Fakat bazı zamanlar indirimli günler oluyor ve CS:GO oyununun fiyatı 10 tl civarlarına kadar düşebiliyor. Bu bakımdan indirimli günleri bekleyebilir ve oyunu ucuz fiyattan satın alabilirsiniz. Ama normal zamanlarda oyunun genellikle 20-30 tl arasında satışı yapılmaktadır. Steam platformu üzerinden satın alabilir ve oynayabilirsiniz.

COUNTER STRIKE NEDİR?

Counter-Strike (Türkçe: Karşı Saldırı) veya kısaca CS, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir birinci şahıs nişancı türünde taktiksel aksiyon video oyunu serisidir. Ayrıca Nexon tarafından geliştirilen Counter-Strike Neo, Counter-Strike Online, Counter-Strike Nexon: Zombies ve Counter-Strike Online 2 adlı yan oyunları da mevcuttur.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Varank Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Arda Turan Emre Kocadağ Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CS GO sistem gereksinimleri 2021! CS GO kaç GB? CS GO nasıl oynanır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 17:47:35. #1.15#

title