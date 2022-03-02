CS GO FPS gösterme kodu! CS GO FPS göstergesi nasıl açılır?

PC oyunlarındaki birinci şahıs nişancı oyunları söz konusu olduğu zaman hiçbir oyun Counter Strike Global Offensive'den daha fazla ön plana çıkamıyor. Steam'in en çok oynanan oyunlarından olan CS GO'da FPS nasıl açılır? CS GO FPS gösterme kodu nedir? CS GO FPS göstergesi nasıl açılır gibi merak edilen soruların cevabı…

CS GO FPS GÖSTERME KODU NEDİR?

CS GO'da FPS'inizi kalıcı olarak ekranın altında yer almasını istiyorsanız ilk olarak CSGO'da herhangi bir menüdeyken veya oyundayken ESC'nin altındaki "é" tuşuna basarak konsolu açınız. Açılan konsola cl_showfps 1 kodunu girerek FPS'iniz gözükecektir. FPS gösterme kodunu kapatmak için ise koddaki 1'i 0 ile değiştiriniz.

CS GO FPS VE PING GÖSTERME KODU

Alternatif bir komut olarak ise net_graph 1 kodunu giriniz. Bu kodu girdiğiniz zaman sadece FPS'iniz değil, aynı zamanda ping, paket kaybı ve daha fazla sunucu ve istemci bilgleri de gözükmektedir.