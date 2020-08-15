Crysis Remastered çıkıyor! Crysis 4K wallpaper
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Crysis Remastered çıkıyor! Crysis 4K wallpaper

Crysis Remastered ilk olarak Nintendo Switch için çıkmıştı. Fakat yaşanan sorunlar sebebiyle diğer platformlar için çıkışı ertelenmişti. Crysis Remastered özellikleri neler? Crysis Remastered çıkış tarihi ne zaman?

Crysis Remastered çıkıyor! Crysis 4K wallpaper
15.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:39

Crysis Remastered, Nintendo Switch için çıktıktan sonra bazı sorunlarla karşılaşmıştı. Bu nedenle oyunun diğer platformlara çıkışı ertelenmişti. PC, PS4 ve Xbox One için yakın tarihte çıkış yapacağını duyuran oyun, bir de 4K wallpaper paylaştı.

Crysis Remastered, 23 Temmuz 2020'de Nintendo Switch için piyasaya sürüldü, ancak sızan bir fragmandan gelen kalitesiz görseller açığa çıktıktan sonra PC, PS4 ve Xbox One için ertelendi. Crytek, yakında PC, PlayStation 4 ve Xbox One'da ulaşılabilecek Crysis Remastered'ın lansmanını yaptı. Oyunun geliştiricisi Crytek teknolojik özelliklerinin duyurulduğu video ile dikkatleri yeniden çekmeye çalışıyor.

CRYSIS REMASTERED ÖZELLİKLERİ

Oyunun geliştiricisi Crytek, Crysis'in başlangıcından bu yana arkasında olan isimdir. Ayrıca Ubisoft'un ilk Far Cry oyununun geliştiricisiydi. Sektör ilerledikçe Crytek, Crysis serisi için CryEngine, CryEngine 2 ve CryEngine 3 olarak adlandırılan sıralı motorlar geliştirdi. Yeni nesil konsollar hakkında da bilgi veren Crytek, SSD'lerin yeni donanımlar arasında gerçek oyun değiştiriciler olduğuna inandığını da belirtti.

Hayranlar, Crysis Remastered'ın ek sistemler için lansmanını beklerken, Crytek resmi Crysis Twitter sayfasında, diğer platformlarla ilgili bir teaser yayınladı.

Gönderide "Bekleme neredeyse bitti ve buna değeceğine söz veriyoruz! Lütfen daha fazla bilgi için bekleyin." ifadeleri kullanıldı. Gönderinin sonunda kalan "#StayTuned" hashtag'i daha fazla bilginin geleceğini gösteriyor.

CRYSIS 4K WALLPAPER

Ayrıca, Crytek hayranların Crysis serisinden tanıyacağı 8K Nanosuit içeren yeni bir duvar kağıdı yayınladı. 8K wallpaper için buraya tıklayınız.

Crysis Remastered çıkıyor! Crysis 4K wallpaper
Nanosuit detayları

CRYSIS REMASTERED ÇIKIŞ TARİHİ

Crytek Twitter üzerinden çıkış tarihini yakında duyuracağını belirtti.

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