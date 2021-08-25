COVID19'a Karşı İlaç Geliştirme Çalışmaları Faz-2 Aşamasında | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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TÜBİTAK COVID19 Türkiye Platformu kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin ortaklaşa desteklediği ve yürüttüğü projede astım ve alerji tedavisinde kullanılan Montelukast isimli ilacın COVID19'a karşı etkinliği 8 merkezde gönüllü hastalar üzerinde araştırılıyor.

"VİRÜSÜN HÜCRE İÇERİSİNE GİRİŞİNİ VE ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR" Projede astım ve alerji tedavisinde kullanılan "Montelukast" isimli ilacın, preklinik testlerinde COVID19 tedavisinde de güçlü bir etkiye sahip olduğu ve ilacın virüsün sağlıklı hücre üzerindeki etkisini 20 saate kadar ötelediği vurgulanmıştı. Virüsün hücreye girmesini ve hücre içerisinde çoğalmasını engelleyen molekül, aşı çalışmalarından sonra ilaç çalışmaları için de büyük umut oldu. Mayıs ayında başlayan ve 380 gönüllü hasta üzerinde yapılması planlanan Faz-2 klinik çalışmaları halen İstanbul, Ankara ve Samsun'da 8 farklı merkezde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde klinik çalışmanın yapılacağı merkez sayısının 9'a çıkarılması bekleniyor.

İNGİLTERE VARYANTINA KARŞI DA ETKİLİ Farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan onaylı ilaçlardan ve klinik faz aşamalarında kullanılan ilaçlardan oluşturulan 15 bin molekül kütüphanesi arasından BAU Hesaplamalı Biyoloji ve Moleküler Simülasyonlar Laboratuvarında geliştirilen sanal tarama algoritmaları ile seçilen 25 moleküle biyokimyasal testler gerçekleştirildikten sonra, TÜBİTAK MAM'da gerçekleştirilen virüs nötralizasyon testlerinde, Montelukast'ın preklinik test sonuçlarına göre etkin olduğu bulunmuştu. Yapılan simülasyonlarda ilacın İngiltere ve Güney Afrika varyantları ile birlikte ve delta varyantına karşı da etkili olduğu vurgulandı.

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Kaynak: Habermetre