Covid: Esrar, koronavirüs bulaşmasını gerçekten engelliyor mu?

Esrarın ana maddesi olan kenevir bitkisi, koronavirüs bulaşmasına karşı gerçekten koruma sağlıyor mu?

ABD'deki araştırmacılar, kenevirin bazı bileşenlerinin koronavirüs bulaşmasını engellediğini savunuyor.

Ancak tıbbi amaçlı esrar kullanımının yaygın olduğu Hollanda'daki bilim insanları bu iddiaya kuşkuyla yaklaşıyor.

ABD'deki Oregon Üniversitesi'nde Prof. Dr. Richard van Breemen tarafından yapılan araştırmaya göre, kenevirin iki bileşeni olan "CBGA" ve "CBDA", koronavirüsün bulaşmasını engelleyebiliyor.

Farmakoloji uzmanı van Breemen, "Ağız yoluyla alınabilen bu bileşenlerin, koronavirüs enfeksiyonunu önleme ve tedavi etme potansiyeline sahip olduğunu" savunuyor.

Ancak Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Renger Witkamp aynı görüşte değil.

Beslenme ve farmakoloji uzmanı Renger Witkamp, "Test tüpünde bir şeyin işe yaraması, insan vücudunda aynı etkiye sahip olduğu anlamına gelmez" diyor.

AD gazetesine konuşan Hollandalı profesöre göre, ABD'deki araştırma sonuçları kulağa hoş gelse de, Covid'e karşı etkili bir ilaç konusunda daha katedilmesi gereken çok uzun bir yol var.

Koronavirüse karşı son iki yılda laboratuvarlarda binlerce maddenin test edildiğini belirten Witkamp, şöyle devam ediyor:

"Ve sık sık bir etki görürsünüz. Bu nedenle, takip araştırması için sunulan uzun bir madde bekleme listesi vardır. Arada sırada gerçekten işe yarayan bir şey olduğu gerçeğini göz ardı etmiyorum. Bu durumda bile etkili bir ilaç için çok uzun süre gerekli."

Witkamp, kenevirin CBGA ve CBDA konsantrasyonlarının ağızdan ilaç yoluyla elde edilip edilemeyeceğinden de şüpheli.

Prof. Dr. Witkamp, esrar içerek koronavirüse karşı koruma sağlayacağını düşünenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını vurgulayarak, "Araştırma, kenevirin esrara dönüşmemiş bileşenleri ile ilgili" diyor.

ABD'de yapılan araştırma sonunda, CBGA ve CBDA maddeleri, laboratuvarda kendilerini koronavirüs üzerindeki protein dikenlerine bağlayarak, insanları enfekte etmek için kullandığı bir etkeni bloke etmeyi başardığı açıklanmıştı.

Amerikalı bilim insanları, laboratuvar testlerini virüsün alfa ve beta varyantı üzerinde gerçekleştirdi.

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