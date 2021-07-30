Covid aşısı: İsrail, 60 yaş üstüne 3. dozlara başlıyor
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Covid aşısı: İsrail, 60 yaş üstüne 3. dozlara başlıyor

Covid aşısı: İsrail, 60 yaş üstüne 3. dozlara başlıyor
BBC - Haberler | Dünya

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 60 yaş üstündekilere üçüncü doz Covid-19 aşısı yapmaya başlayacaklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 60 yaş üstündekilere üçüncü doz Covid-19 aşısı yapmaya başlayacaklarını açıkladı.

Böylece, iki dozluk kitlesel aşılamayı tamamlayan ilk ülkeler arasında yer alan İsrail, üçüncü doz aşı yapan az sayıda ülkeler arasına katılıyor. Daha önce Türkiye de ağırlıklı olarak Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının yapıldığı sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü gruba, üçüncü doz aşı yapmaya başlamıştı.

Bennett, daha hızlı yayıldığı tespit edilen Delta varyantının yarattığı kaygılar nedeniyle yaklaşık beş ay önce iki doz aşısı tamamlanan 60 yaş üstü gruba yönelik "tamamlayıcı aşı kampanyasını" Pazar günü başlatacaklarını duyurdu.

Bennett, "Yaşı ilerlemiş olanları bu ek doz aşıyı yaptırmaya davet ediyorum. Kendinizi koruyun" dedi.

İsrail'deki aşılama kampanyasında ağırlıklı olarak Pfizer-BioNTech aşısı kullanılıyor. Aralık ayında başlatılan kampanya kapsamında, 9 milyon kişinin yaşadığı İsrail'de nüfusun yüzde 55'i iki doz aşı yaptırmış durumda.

Bennett, daha önce bağışıklık sistemini zayıflatan kronik hastalığı olan bazı kişilere üçüncü doz aşının yapıldığını ve herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmadıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı, "Bunun sonucunda da ulusal çapta üçüncü doz aşı kampanyasını başlatma kararı aldık. Bu karar hem yapılmış olan kapsamlı araştırma ve analizlere hem de Delta varyantının yarattığı riskin artmasına bağlı olarak alındı" diye konuştu.

BBC
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