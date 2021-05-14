Covid aşısı: İngiltere'de bazı bölgelerde Hindistan varyantının yayılmasını önlemek için ikinci doz aşı daha erken yapılabilir

İngiltere'de hükümet, Covid salgınından en kötü etkilenen bazı bölgelerde, koronavirüsün Hindistan varyantının yayılmasının önlenmesi için ikinci doz aşının daha erken yapılabileceğini açıklamada.

İngiltere'de hükümet, Covid salgınından en kötü etkilenen bölgelerde, koronavirüsün Hindistan varyantının yayılmasının önlenmesi için ikinci doz aşının daha erken yapılabileceğini açıklamada. Yerel düzeyde kısıtlamalar getirilmesi de gündemde.

Aşılama programından sorumlu Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi, birkaç kuşaktan insanların yaşadığı hanelerde, gençlerin aşılanmasına yönelik adımlar atılabileceğini söyledi.

Nadhim Zahawi hükümetin varyantın yayıldığı bölgelerde iki doz aşı arasındaki süreyi kısaltmayı düşündüğünü belirtti.

Zahawi, Luton kentinde birden fazla kuşağın yaşadığı hanelerde gençlerin aşılanmasına yönelik pilot uygulamanın başarılı olduğunu ifade etti.

Bu arada üst düzey bir bilim insanı, Hindistan varyantı nedeniyle İngiltere'de 21 Haziran'da kısıtlamaların tamamen kaldırılması planının tehlikeye girebileceğini söyledi.

Resmi verilere göre İngiltere'de koronavirüsün Hindistan varyantının görüldüğü kişilerin sayısı 5 Mayıs'ta 520'yken, dün 1313'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü Covid Danışma Kurulu üyesi Prof. Paul Hunter, BBC'ye yaptığı açıklamada Hindistan varyantının şu anda İngiltere'nin çoğu bölgesinde görüldüğünü söyledi.

Hükümet ise "Bu varyantın hastalığın ağır geçirilmesine yol açtığı ya da aşıları etkisiz hale getirdiğine yönelik net bir kanıt yok" diyor.

Ancak uzmanlar, Hindistan varyantının daha bulaşıcı olabileceğini söylüyor.

Kısıtlamaların tamamen kalkması 'şüpheli'

Başbakan Boris Johnson, İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılması planının öngörüldüğü gibi uygulanmamasını gerektirecek herhangi bir kanıt olmadığını söylemişti.

Kısıtlama önlemlerinde Pazartesi günü daha da esnetilecek.

Ancak Prof. Hunter'a göre, esnemede dördüncü aşama olan 21 Haziran'da tüm yasal sosyal temas kısıtlamalarının kaldırılması planının uygulanması "şüpheli".

Şu anda Hindistan varyantı, daha genç, aşı yapılmayan insanlar arasında yayılıyor ancak vakalar artarsa hastanelere yatanların sayısı da artacak, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) üzerindeki baskı da artacak.

Nadhim Zahawi 21 Haziran'da kısıtlamaların gevşetilmesinin hükümetin koyduğu dört kritere bağlı olduğunu; bunlar arasında aşıların etkili olmaya devam etmesi ve yeni varyantlarla risklerin kökten değişmemesi olduğunu da vurguladı.

Zahawi, yerel düzeyde kısıtlama önlemlerinin düşünülüp düşünülmediği sorulduğundaysa, "hiçbir şeyin ihtimal dışı olmadığını" ve bunlara bölgesel ve ulusal önlemlerin de dahil olduğunu aktardı.

Ancak Zahawi, yeni varyantlarla başa çıkmanın en iyi etkili yolunun yoğun testler olduğunu kaydetti.

Yoğun test programları şu anda İngiltere'nin 15 bölgesinde sürüyor. Artan test sayısı ve temas takiple, virüsün belirli bölgelerden yayılması önlenmeye çalışılıyor.

Resmen B.1.617.2 adı verilen Hindistan varyantı, Londra, Bolton, Tyneside ve Nottingham'da tespit edildi.

Bolton'da mobil test birimleri oluşturuldu ve kapı kapı dolaşılarak 22 bin kişiye PCR testi yapıldı.

Kente daha fazla aşı da gönderildi.