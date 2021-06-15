Covid: ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti

John Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre, ABD'de salgının başlangıcından bu yana koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 600 bini geçti.

John Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre, ABD'de salgının başlangıcından bu yana koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 600 bini geçti.

Öte yandan ABD, 33,5 milyondan fazla koronavirüs vakası ile dünyanın en yüksek vaka sayısının da görüldüğü ülke.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 52'si (yaklaşık 173 milyon) ise en az bir doz koronavirüs aşısı oldu. Amerikan nüfusunun yüzde 43'ü (yaklaşık 144 milyon) ise tamamen aşılandı.

Koronavirüs ölümlerinde ABD'yi 488 binden fazla ölüm ile Brezilya ve 377 binden fazla ölümle de Hindistan izledi.

ABD'de 500 bininci ölüm ile 600 bininci ölüm arasında ise yaklaşık 4 ay geçti. Bu da ilk ölümden 100 bininci ölüm arasında geçen süreye yakın. Geçtiğimiz kış vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla birlikte 300 bininci ölüm ile 400 bininci ölüm arasında ise 1 aylık bir süre geçmişti.

Nisan ayında 18 yaşın üzerinde yetişkinlerin aşılamaya başlamasıyla günlük 3,4 milyona kadar çıkan aşılama sayısı ise günlük 1 milyon doza düştü.

CDC, ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantının tüm yeni enfeksiyonların yüzde 10'unu oluşturduğunu ve İngiltere varyantı olarak bilinen Alfa varyantına kıyasla büyüdüğünü duyurdu.

Eyaletten eyalete farklılık var

Ülke nüfusuna bakıldığında en az bir doz aşılanmış Amerikalıların sayısı fazla olsa da iki doz aşılanmış kişilerin oranı eyaletten eyalete de farklılık gösteriyor.

New York Times veritabanına göre Vermont eyaletinde yüzde 71'i tamamen aşılanmışken, Mississipi'de ise nüfusun yüzde 36'sı iki doz aşılanabildi.

Kaiser Aile Vakfı tarafından yapılan güncel bir araştırmaya göre ise, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin henüz aşı olmayı planlamıyor.

Ülkede aşı olmaya yönelik duyulan tereddüt sebebiyle, aşı kayıtlarında bazı eyaletlerde piyango bileti gibi bazı promosyon ürünler de dağıtılıyor.

Ohio'da her hafta 1 milyon dolar tutarında bir piyango çekilişi yapılıyor. Kaliforniya'da ise Salı günü (bugün) 10 kişiye 1'er buçuk milyon dolar ikramiye dağıtacak.

Ayrıca bazı eyaletlerde de aşı olmak isteyen ABD'lilere bira, esrar, silah, yiyecek kuponu ve hediye kartları veriliyor.

Öte yandan ABD'li ilaç üreticisi Novavax ise 30 bin katılımcı üzerinde yapılan testin ardından üzerinde çalıştığı yeni koronavirüs aşısının yüzde 90,4 oranında etkili olduğunu açıkladı.

Bu aşı, onaylanması halinde ABD pazarına giren dördüncü koronavirüs aşısı olacak.

ABD medyasında çıkan haberlere göre Biden yönetimi tüm ABD nüfusu için yeterli dozda aşı siparişi verdi. Bu sebeple Novavax aşısı, başka ülkelere gönderilecek aşılar arasında yer almasının mümkün olabileceği söyleniyor.