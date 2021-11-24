Covid-19 yoğun bakımındaki emekli öğretmene sürpriz kutlama

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde Covid-19 tedavisi gören, emekli öğretmen Mevlüt Bilici'ye (67), hemşireler çiçek verip, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bilici, kutlamanın kendisine büyük moral olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Eskişehir'de emekli öğretmen, evli, 3 çocuk ve 2 torun sahibi Mevlüt Bilici, 7 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Bilici'ye hemşire Bengi Pekak ve beraberindekiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yaparak, yatağında çiçek verdi. Bilici'nin tek doz Sinovac aşılı olduğunu belirten hemşire Pekak, "Bugünkü ziyaretiniz hastamızın moralinin yükselmesi açısından da son derece anlamlı oldu. Hastamız bize 7 Kasım'da başvurdu. Yaklaşık 3 gün solunum cihazına bağlı olarak takip ettik sonrasında kendisinin de gösterdiği yüksek gayret sayesinde oksijen maskesi ile takip etmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi pandemi süreci halen devam ediyor. Aşılanma sürecinin tamamlanması çok önemli. Hastamızın tek doz Sinovac aşısı vardı. Delta varyantlı şu an ve pozitifliği devam ediyor. Tek doz aşının koruyuculuğunun olmadığını zaten belirttik. Lütfen herkes aşı dozlarını tamamlasın" diye konuştu.Çocuklarının da öğretmen olduğunu belirten Mevlüt Bilici ise hemşirelere kendisine verdikleri moral için teşekkür ederek, "Öncelikle başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, görev başında şehit olmuş bütün öğretmenlerimizin, özellikle kızımın, gelinimin, damadımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum, nice 24 Kasım'lara" dedi.