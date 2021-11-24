Covid-19 yoğun bakımındaki emekli öğretmene sürpriz kutlama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Covid-19 yoğun bakımındaki emekli öğretmene sürpriz kutlama

Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Güncel
Covid-19 yoğun bakımındaki emekli öğretmene sürpriz kutlama

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde Covid-19 tedavisi gören, emekli öğretmen Mevlüt Bilici'ye (67), hemşireler çiçek verip, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde Covid-19 tedavisi gören, emekli öğretmen Mevlüt Bilici'ye (67), hemşireler çiçek verip, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bilici, kutlamanın kendisine büyük moral olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Eskişehir'de emekli öğretmen, evli, 3 çocuk ve 2 torun sahibi Mevlüt Bilici, 7 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Eskişehir Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Bilici'ye hemşire Bengi Pekak ve beraberindekiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yaparak, yatağında çiçek verdi. Bilici'nin tek doz Sinovac aşılı olduğunu belirten hemşire Pekak, "Bugünkü ziyaretiniz hastamızın moralinin yükselmesi açısından da son derece anlamlı oldu. Hastamız bize 7 Kasım'da başvurdu. Yaklaşık 3 gün solunum cihazına bağlı olarak takip ettik sonrasında kendisinin de gösterdiği yüksek gayret sayesinde oksijen maskesi ile takip etmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi pandemi süreci halen devam ediyor. Aşılanma sürecinin tamamlanması çok önemli. Hastamızın tek doz Sinovac aşısı vardı. Delta varyantlı şu an ve pozitifliği devam ediyor. Tek doz aşının koruyuculuğunun olmadığını zaten belirttik. Lütfen herkes aşı dozlarını tamamlasın" diye konuştu.Çocuklarının da öğretmen olduğunu belirten Mevlüt Bilici ise hemşirelere kendisine verdikleri moral için teşekkür ederek, "Öncelikle başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, görev başında şehit olmuş bütün öğretmenlerimizin, özellikle kızımın, gelinimin, damadımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum, nice 24 Kasım'lara" dedi.


Covid-19 yoğun bakımındaki emekli öğretmene sürpriz kutlama

Covid-19 yoğun bakımındaki emekli öğretmene sürpriz kutlama

Covid-19 yoğun bakımındaki emekli öğretmene sürpriz kutlama

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

 Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

 Bakan Koca'dan 'Artan vakalar sonrası kapanma gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeni dönemde kişisel tedbirleri önemsiyor olacağız

Bakan Koca'dan "Artan vakalar sonrası kapanma gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeni dönemde kişisel tedbirleri önemsiyor olacağız

Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title