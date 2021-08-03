Covid-19'un merkez üssü Wuhan yeniden alarmda
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Covid-19'un merkez üssü Wuhan yeniden alarmda

Covid-19'un merkez üssü Wuhan yeniden alarmda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni tip korona virüs salgınının (Covid-19) merkez üssü olduğu düşünülen Çin'in 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde 7 yeni vakanın bildirilmesi üzerine şehirde yaşayan herkese Covid-19 testi yapılacağı açıklandı.

Yeni tip korona virüs salgınının (Covid-19) merkez üssü olduğu düşünülen Çin'in 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde 7 yeni vakanın bildirilmesi üzerine şehirde yaşayan herkese Covid-19 testi yapılacağı açıklandı.

Korona virüsün salgınının ilk kez görüldüğü Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde yaklaşık 14 ay aradan sonra ilk kez yeni vaka tespit edildi. Wuhan Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'ndeki 7 işçinin korona virüs testlerinin pozitif sonuç verdiği, aynı gün 3 semptomatik ve 5 asemptomatik vaka daha tespit edildiği belirtildi.

Kentte doğrulanan yerel vakalar yetkilileri alarma geçirdi. Vakalardan 3'ünün Delta mutasyonu olması nedeniyle 2020'nin başlarından bu yana ilk kez bu kadar yüksek yerel vaka görülen bölgede test kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 11 milyonluk kent nüfusuna korona virüs testi uygulanması kararlaştırıldı.

Son vakaların ardından kamu otoriteleri alarma geçerken, bölgedeki tüm okullara ve eğitim kurumlarına yüz yüze eğitim faaliyetlerini askıya alma ve yerleşkelerindeki sağlık denetimlerini artırmaları talimatı verildi. Metro istasyonlarının girişlerindeki kontrollerin arttırıldığı kentte, mağaza, alışveriş merkezi ve restoranlarda dezenfeksiyon çalışmaları arttırıldı. Halktan da gerekmedikçe Hubei eyaletini terk etmemeleri istendi. Kentteki aşılama çalışmalarının da hızlandırılacağı aktarıldı.

Yeni tip korona virüsün ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da 23 Ocak 2020'de karantina ilan edilmişti. Kent, 76 günlük karantinanın ardından nisan ayı itibarıyla yeniden açılmıştı. Wuhan'da 2020 yılının haziran ayından bu yana yeni vaka bildirilmemişti.

Şuana kadar 93 bin 193 Covid-19 vakasının doğrulandığı Çin'de 4 bin 636 kişi korona virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

(Burak Ersoy - Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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