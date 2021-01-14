DSÖ ekibi, koronavirüsün kaynağını araştırmak için Wuhan'a gitti
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DSÖ ekibi, koronavirüsün kaynağını araştırmak için Wuhan'a gitti

14.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:24

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekipleri, yeni tip koronavirüsün kaynağını araştırmak amacıyla Çin'in Wuhan kentine gitti. Ekipler, kaldıkları süre boyunca toplanan örnekleri inceleyecek.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan 10 kişilik DSÖ ekibi, Wuhan'da kaldıkları süre boyunca yeni tip koronavirüsün kaynağına ilişkin örnek ve kanıtlar toplayacak.

İNCELEME SÜRECİ KARANTİNA SONRASINDA BAŞLAYACAK

Virüsün kaynağına ilişkin araştırmalar, bilim insanlarının 10 günlük karantina sürecinden sonra başlayacak. Karantinanın ardından DSÖ ekipleri, hastanelerden ve virüsle bağlantılı olduğu belirtilen deniz ürünleri pazarından insanlarla görüşme gerçekleştirecek. Ardından ekipler, Çinli yetkililer tarafından toplanan örnekleri ve kanıtları inceleyecek.

DSÖ ekibi koronavirüsün kaynağını araştırmak için Wuhan'a gitti

"BU POLİTİKA VEYA SUÇLAMA DEĞİL"

Dünyanın bu ziyareti bilimsel bir ziyaret olarak görmesi gerektiği ve çoğu bilim insanının virüsü doğal bir olay olarak gördüğünü vurgulayan Dünya Sağlık Örgütü Küresel Salgın Birimi Başkanı Profesör Dale Fisher, "Bu politika veya suçlama değil, bilimsel bir sorunun temeline inmekle ilgili" şeklinde konuştu.

DSÖ ekibi, koronavirüsün kaynağını araştırmak için Wuhan'a gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
123: Her şey Çinin suçuymuş gibi gözüküyor. Ama sadece gözüküyor. . . Bilmem anlatabildim mi
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TAMAMDA: bizeneeeeeeeeeeeeeeee
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500
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