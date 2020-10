Covid-19'u yenen çift, düğün sonrası plazma bağışladı

SAMSUN'da diyaliz teknikeri Seda (22) ve acil tıp teknisyeni Alican Seven (23) çifti, nişanlı oldukları dönemde Covid-19'a yakalandı. Hastalığı beraber yenerek bir ay önce düğün yapan çift, koronavirüs tedavisi gören hastalar için immün plazma bağışında bulundu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, hastalığı atlatanların yaptıkları immün plazma bağışı ile durumu ağır olanlar, hayata tutunuyor. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyaliz teknikeri olarak görev yapan Seda Seven ile Ayvacık İlçe Devlet Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni olarak çalışan Alican Seven, nişanlı oldukları dönemde Covid-19 testleri pozitif çıktı. Birlikte karantinaya alınan ikili, tedaviyle koronavirüsü yendi. Bir ay önce düğün yaparak dünya evine giren Seven çifti, kendileri gibi Covid-19 tedavisi gören hastalar için Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nde immün plazma bağışında bulundu.

'COVİD-19'U YENİP DÜĞÜN YAPTIK'Alican Seven, Covid-19'la ilgili ilk şikayetlerin tüm ailesinde görüldüğünü belirterek, "Onların testi pozitif çıktıktan sonra biz de ailecek test verdik hepimizin pozitif çıktı ve tedavi sürecimiz başladı. Annem ve babamın şikayetleri ağırdı hastanede yattı bizim eşimle semptomlarımız hafif geçtiği için evde tedavi gördük. Tedavi sonrasında testimiz negatif çıktı. O zaman nişanlıydık. İyileştikten sonra hemen düğünümüzü yaptık. Şimdi immün plazma bağışı yaptık. Kendimiz sağlık çalışanı olduğumuz için zaten tedavi bittikten sonra immün plazma bağışını düşünüyorduk. İyileştikten sonra 28 günlük süreci tamamladık ve bağışçı olduk" dedi.

Seda Seven ise Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından immün plazma bağışçısı olmak için süreci takip ettiklerini dile getirerek, "İmmün plazma bağışı yapmak aklımızaydı zaten. Sonra bizimle iletişime geçtiler. Bizde ilk fırsatta kabul edip geldik bağışımızı yaptık. İnşallah birilerine faydalı olabiliriz. Sağlık sektöründe olduğumuz için herkesi immün plazma bağışına teşvik etmek isteriz" diye konuştu.

