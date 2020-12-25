Covid - 19 test sonucu öğrenme! e-Nabız | Covid test sonucu ne zaman çıkar?

e-Nabız Covid test sonucu nasıl öğrenilir? Nasıl sorgulanır? Vatandaşlar covid test sonuçlarını nasıl öğreneceğini araştırıyor. Koronavirüs hasta sayılarında son dönemde yaşanan hızlı artışın ardından covid testi yaptıranların sayısı da artıyor. Peki, Covid - 19 test sonucu öğrenme! Covid test sonucu ne zaman çıkar? e-Nabız Covid 19 ekranı...

Koronavirüs test sonucu, Sağlık Bakanlığı e Nabız sistemi üzerinden online olarak görüntüleniyor. Covid-19 semptomu göstererek hastanelere müracaat eden ve test yaptıran vatandaşlar, sağlık merkezlerine gitmeye gerek kalmadan, e Nabız sistemi üzerinden corona virüs test sonucunu öğrenebiliyorlar. Bir kaç günde çıkan corona virüs testinin sonucu hastanelerden verilen barkod numarası ve T.C kimlik numaraları ile sorgulanıyor. Yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını yabancı dillerde de alabiliyor. İşte, Covid - 19 test sonucu öğrenme! Covid test sonucu ne zaman çıkar? e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı...

COVİD - 19 TEST SONUCU ÖĞRENME

Koronavirüs testi sonuçlarını merak eden vatandaşlar Covid-19 test sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşacağını araştırıyor. Covid test sonuçları e-Nabız uygulaması ile öğrenilebiliyor. Peki, covid test sonucu kaç günde çıkar? İşte koronavirüs testi ile ilgili merak edilenler.

e-Nabız uygulaması ile Covid-19 test sonuçlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra çıkan ekranda covid-19 test sonuçları seçeneğini seçerek raporlarınızı indirebiliyorsunuz. Korona virüs test sonuçları 1-3 gün arasında e-nabız uygulamasında erişime açılıyor

E-NABIZ NEDİR?

Sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

E-NABIZ'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

e-Nabız' a giriş yaptığınızda, Ana sayfada Sağ üst köşede profil fotoğrafının altında yer alan "Profil Düzenle" veya "PROFİLİ TAMAMLA" butonuna tıkladığınızda gelen ekrandan şifre değişikliği yapılabilir.

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken ;

1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız'a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

112 Acil Servisi E-Nabız'da

E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz.

Test sonuçlarına 3 dilde erişiliyor

Vatandaşlar, tahlil sonuçlarına ve kronik hastalık raporlarına e-Nabız üzerinden erişebiliyor. Yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak indirebiliyorlar.

Ayrıca, hastanelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla "e-Nabız Reçetem Sistemi" hayata geçirildi.

Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı Kovid-19 ilaçları için reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ile entegre edildi.

KORONAVİRÜS TEST SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

Koronavirüs (corona virüs) test sonucu kaç günde çıkar e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı