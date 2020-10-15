Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

15.10.2020 14:26 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:31
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Afganistan uyruklu Ahmad Zarif Sedeqi (30), yıllık izin için gittiği ülkesinde Covid-19'a yakalandı.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Afganistan uyruklu Ahmad Zarif Sedeqi (30), yıllık izin için gittiği ülkesinde Covid-19'a yakalandı. Türkiye'de tedavi olmak isteyen Sedegi, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla Samsun'a getirildi.

OMÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Afganistan uyruklu Ahmad Zarif Sedeqi, 23 Eylül tarihinde yıllık izne ayrılınca ülkesi Afganistan'a gitti. Yaklaşık bir hafta önce öksürük ve nefes darlığı şikayetleri başlayan Sedeqi, Afganistan'da bir hastaneye başvurdu ve kendisine Covid-19 testi yapıldı. Burada yapılan tetkiklerde Sedeqi'nin, testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Sedeqi, başvurduğu hastanede yeterli imkan olmadığı gerekçesiyle tedavisi yapılamadı.

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Şikayetleri artan Afgan uyruklu doktor Sedeqi, tedavi için Türkiye'den yardım istedi. Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Sedeqi, bugün Samsun'a getirildi. Saat 13.30 sıralarına ambulans uçakla Çarşamba Hava Limanı'na getirilen Sedeqi, yoğun tedbirlerle apronda bekleyen ambulansa bindirildi. Sedeqi, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


- Öcal
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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