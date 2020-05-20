Covid-19 ile gelen Global Ortaklık
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Covid-19 ile gelen Global Ortaklık

Girne Amerikan Üniversitesi ile ABD Arizona Devlet Üniversitesi arasında "GLOBAL KAMPÜS" işbirliğine imza atıldı.

Covid-19 ile gelen Global Ortaklık
20.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:34

Covid-19 nedeniyle yerinde eğitim görmek isteyen öğrencilere büyük bir eğitim fırsatı sunan işbirliği sayesinde; ABD'de okumak isteyen ancak salgın sebebiyle bunu yapamayan öğrenciler, dünyada en az vakanın görüldüğü Kıbrıs'ta hayallerine kavuşabilecek. İşbirliği kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde 150 program açılacak. Kayıtlar 1 Haziran'da başlıyor.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) 35. yılında büyük bir başarıya ve ilke imza attı. KKTC'nin ilk özel üniversitesi GAU, dünyanın en iyi 100 listesinde bulunan köklü devlet üniversitelerinden Arizona Üniversitesi ile global kampüs ortaklığı gerçekleştirdi. Ortaklığın detaylarına ilişkin bilgiler veren GAU Kurucu Rektörü Dr. Serhat Akpınar; "Korona salgını, dünyanın en iyi üniversitelerini, dünyadaki güvenli ülkelerde kampüs oluşturmaya itiyor. Bu ortaklık için yaklaşık 2 yıldır çalışıyoruz. Salgın bu süreci hızlandırdı. Üniversitemize hem ABD'den hem de birçok dünya ülkesinden yoğun ilgi olacağına inanıyoruz. Arizona Üniversitesi gibi son derece başarılı bir akademik kurumla global ortaklık yapmaktan mutlu ve gururluyuz" dedi.

"Bugün itibariyle GAU olarak, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü adı altında yola devam edeceğiz"

GAU Kurucu Rektörü Dr. Serhat Akpınar; "Covid-19 salgını süresince tüm dünyada işleve giren seyahat kısıtlamaları, ertelenen okul açılışları ve değişen vize kuralları göz önüne alındığında yurt dışında eğitim hayali olan öğrencilerin bu hayallerine ulaşmakta sorunlar yaşayacağını, bu karanlık dönemin üstesinden gelebilmek adına üniversitelerin dayanışmasının her zamankinden daha önemli olacağını gördük. Ve yurt dışında eğitim hayali kuran gençlere hayallerini sunmak için Arizona Üniversitesi ile inovatif ve vizyoner bir işbirliğini hayata geçirdik. Bugün itibariyle GAU olarak, Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü adı altında yola devam edeceğiz. Kıbrıs bugün 150 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 85'i yurtdışından geliyor. Global Kampüs ile daha fazla öğrenciye kaliteli eğitim verme şansımız olacak. Bu işbirliği hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına büyük bir başarıdır" dedi.

Online Eğitim

Program kapsamında on-line eğitim verileceği gibi normal eğitim sistemine de devam edilecek. Eğitimcinin eğitimiyle ya da Arizona Üniversitesi akademisyenlerinin dönemsel olarak derslere katılımıyla klasik eğitim sistemi de işleyecek. Ancak dijital platformlar sayesinde öğrenciler Arizona Üniversitesi kütüphanesine, projelere, akademisyenlere ve sosyal gruplara ulaşabilecekler.

"Global Kampüs" öğrencilere 2 farklı seçenek sunuyor

Programa başvuran öğrenciler GAU kampüsünde okuyarak, Arizona Üniversitesi'nden Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora programını tamamlama fırsatı bulacaklar. Bir diğer seçenekteyse öğrenciler, Arizona Üniversitesi'nde veya Amerika'da herhangi bir üniversitede okuyabilecekleri tüm programlara 1 veya 2 yıl boyunca hazırlandıktan sonra Amerika'da eğitimlerine devam etme fırsatına sahip olacaklar. Kıbrıs kampüsü olarak Güz 2020 Dönemi için başvurular, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren alınmaya başlayacak.

Çift diploma imkanı

Programa kayıt olan öğrenciler derslerini başarıyla tamamladıkları taktirde Arizona Üniversitesi'nin diplomasına hak kazanacaklar. Yani bu program öğrencilere çift diploma imkânı sunacak. Öğrenciler Arizona Üniversitesi'nin derslerini online takip edecekler ve Arizona Üniversitesi'nin dijital kütüphanesi ve diğer kaynaklarına sınırsızca erişebilecekler. Ortak dersler ve yüz yüze akademik desteği GAU'den alınacak. GAU'nün imkânlarından; bilgisayar laboratuvarları, çalışma alanları, kütüphaneler, yurtlar, kulüpler ve öğrenci etkinliklerinden de faydalanma imkanı olacak.

ABD'de herhangi bir üniversiteye geçiş hakkı

ABD'ye seyahat etme imkânı olmayan öğrenciler, eğitimlerini GAU kampüsünde tamamlayacaklar. Ya da eğitimlerine GAU'de başlayarak, 1 dönem veya 1 akademik yılın sonunda Arizona Üniversitesi'ne geçebilecekler. Öğrenci arzu ederse ABD'de herhangi bir üniversiteye de geçiş yapma hakkına da sahip olacak.

10 bin dolar ile ABD'de yüksek lisans

Lisans programları için belirlenen ücret, 30 kredilik ders yükü için 7,000 Amerikan Doları olarak belirlendi. Yüksek Lisans programları için bu rakam yaklaşık 10,000 Amerikan Doları olacak. Öğrenci Arizona Üniversitesi'ne 1 dönem veya bir akademik yıl gitmek isterse yine bu belirlenen ücretleri ödeyecek.

Kaynak: Bültenler

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