Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar

Konya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağı saatinde açık olduğu tespit edilen eğlence mekanındaki aramada bazı kişiler üst üste dizilerek gizli bölme oluşturulan koltukların arasında saklanırken bulundu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 4 iş yerinin sokağa çıkma saatinde açık olduğu ve belgelerinin eksik olduğu tespit edildi.

87 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Tütün mamullerinin de tüketildiğinin belirlendiği iş yerlerindeki 87 şahsa sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağı kuralına riayet etmemekten işlem yapıldı.

KOLTUKLARIN ARASINA SAKLANMIŞLAR

Bir eğlence mekanında yapılan aramalarda bazı kişiler ise mekanın bir köşesine üst üste dizilerek gizli bölme oluşturulan koltukların arasında saklanmış halde bulundu. Yapılan incelemelerde 1 aranan şahıs, 1 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği denetimlerde, 4 iş yeri sorumlusu hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan adli işlem başlatılırken, iş yerleri faaliyetten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı